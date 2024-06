Magyar lipicai lovak szolgálják a brit királyi családot

A koronázási ajándék átadásáról Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán is beszámolt, a honvédelmi miniszter azt írta:

a lovakat a brit királyi család fogja reprezentációs célra használni

– hangsúlyozta: mindez a magyar lótenyésztés nemzetközi hírnevét öregbíti.

Hasonlóra igen, ilyenre azonban még nem volt példa

Korábban kerültek magyar lovak a Brit Királyi Hadsereghez, arra azonban még nem volt példa, hogy Magyarország kifejezetten a brit királyi család részére ajándékozott volna lovakat – fejtette ki. A két – nyolc-, illetve hatéves – lovakat Szilvásváradról, az Állami Ménesgazdaság méneséből választotta ki ez év elején III. Károly király főistállómestere és a királyi főkocsis - számolt be róla a Magyar Nemzet.

Mindkét állat nemzetközi szintű fogatos és nyereg alatti kiképzést kapott, így kiválóan megfelelnek majd a brit királyi udvar reprezentációs céljaira.

III. Károly király édesanyja, II. Erzsébet brit királynő több versenylovat is tenyésztett, illetve nagy rajongója volt a lóversenyeknek is. Korábban beszámoltunk róla, hogy alig egy hónappal a halála után a fia több szeretett lovát is árverésre bocsájtotta és eladta.