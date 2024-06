Manfred Weber háborúpárti politikus, a baloldaliságát pedig mindig Magyarország támadásával bizonygatta

Manfred Weber és társai azért is működnek együtt a baloldallal, és tették egy áljobboldali formációvá a Néppártot, hogy minél több pozícióra szert tegyenek az uniós intézményekben - mondta el az Origónak adott interjúban Rotyis Bálint. A Nézőpont Intézet elemzője szerint Brüsszel arra törekszik, hogy Magyarországot is megtörje, hisz a magyarok jelentik ma az alternatívát, azaz hogy nemcsak a háború, hanem a béke mellett is fel lehet szólalni. Elmondta: Manfred Weber látja, hogy az új konzervatív erők erősödtek, ami a jövőben veszélyeztetheti a Néppárt áljobboldali pozícióját, így még ellenségesebb hangnemre lehet számítani.

Magyarország viszonya a NATO-val rendben van; Orbán Viktor megállapodott a NATO főtitkárával, hogy nem kell fegyvert vagy pénzt küldeni Ukrajnába, Brüsszel viszont továbbra is bele akarja préselni Magyarországot a háborúba. Miért? A NATO részéről is volt olyan szándék, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúba, de a békepárti jobboldal választási győzelmének köszönhetően a NATO tudomásul vette, hogy részükről ez a kísérlet hiábavaló. Ezzel szemben Brüsszelt nem érdekli, hogy a magyarok mit akarnak. Az unió központjában székelő globalista és háborúpárti erők továbbra is egy ideológia vezérelt külpolitikát folytatnak, amibe bele akarják kényszeríteni Magyarországot is. A brüsszeli bürokraták birodalmi logikában gondolkodnak, és ha a birodalom központjában a háború mellett foglaltak állást, akkor az összes tartománynak hadba kell vonulni, nincs kivétel, ezért szeretnék Magyarországot is belepréselni a háborúba. Egyre durvább az ukrajnai háború

Fotó: AFP Láthatóan Brüsszel felől továbbra is nő a nyomásgyakorlás mértéke. Mi ennek az oka, és mi a céljuk ezzel? Brüsszelben sok érdekcsoport van jelen, ezek közül az egyik legjelentősebb érdekcsoport Soros György köré szerveződik. A spekuláns már 1993-ban kijelentette, hogy kombinálni kellene a kelet-európai élő erőt a NATO technikai képességeivel, ezzel pedig csökkenteni lehet a régi NATO-tagállamokban a hullazsákok kockázatát. Brüsszel nem tesz mást, mint végrehajtja Soros György 30 évvel ezelőtti utasítását, azaz kelet-európaiak százezreit küldik a halálba NATO-technológiával, cserébe Brüsszelben vagy Washingtonban senkinek sem kell félnie attól, hogy bántódása esne. Soros György kottájából játszik a baloldal Fotó: MTI/AP/Andrij Andrijenko Számunkra ez a forgatókönyv azért elfogadhatatlan, mert Magyarország is a NATO keleti határán helyezkedik el, így Soros György logikája alapján azokat a hullazsákokat előbb vagy utóbb magyar katonákkal is meg kellene tölteni, amihez a brüsszeli háborúpárti elit asszisztálna Oroszország legyőzése érdekében. Az Európai Néppárt azt ígérte, jobbra mozdul el, mégis a baloldallal szövetkezik. Mit remélnek ettől?

Manfred Weber a saját képére formálta az Európai Néppártot. A jobboldaliság, a konzervatív eszme és a választói akarat már nem jelent semmit, egy dolog számít, ez pedig a minél rangosabb politikai pozíció megszerzése. Manfred Weber és társai azért működnek együtt a baloldallal, és tették egy áljobboldali formációvá a Néppártot, hogy minél több pozícióra szert tegyenek az uniós intézményekben. Abban reménykednek, hogy a mostani összefogással további öt évre biztosíthatják a saját megélhetésüket azzal, hogy újfent elárulják a jobboldali szavazókat. A háborúpárti erők átvették az uralmat a Néppártban Fotó: AFP/Michael Buholzer, Attila Kisbenedek A legutóbbi migrációs büntetés, a hetes cikkely szerinti eljárás azért történik, hogy hazánkat belepréseljék a háborúba? Miért nem tudják elfogadni, hogy ki akarunk maradni a háborúból? Orbán Viktor sosem félt attól, hogy azt mondja és azt képviselje az orosz-ukrán háború kérdésében, amit a magyarok elvárnak tőle. Viszont a béke melletti kiálláshoz sok bátorságra és biztos hátországra van szükség, ami sok politikusnak nincs meg. Brüsszel arra törekszik, hogy Magyarországot is megtörje, hisz a magyarok jelentik ma az alternatívát, azaz hogy nemcsak a háború, hanem a béke mellett is fel lehet szólalni. Brüsszelben attól félnek, hogy a békepárti politikusok veszik a bátorságot és a magyar utat követik, amennyiben ez bekövetkezne, az kész katasztrófa lenne a brüsszeli bürokraták számára. A Néppárt Magyarország ellensége, láthatóan minden magyarellenes határozatot megszavaztak. Mi várható a Néppárt politizálásában? A pártcsaládot továbbra is Manfred Weber vezeti, aki eddig is a leginkább magyarellenes politikus volt az Európai Parlamentben, azaz nem várható javulás. Manfred Weber eddig is úgy próbálta bizonyítani hűségét a baloldal irányba, hogy Magyarországot támadta, ezen pedig a jelenlegi ciklus nem változtat. Sőt, Manfred Weber látja, hogy az új konzervatív erők erősödtek, ami a jövőben veszélyeztetheti a Néppárt áljobboldali pozícióját, így még ellenségesebb hangnemre lehet számítani. Az Európai Parlamentből kiesett momentumosok helyét most Magyar Péter veszi át; ugyanazt a baloldali, magyarellenes politikát vihetik tovább az EP-ben, amit az elmúlt években a Gyurcsány-párt és a Momentum európai parlamenti képviselői csináltak. Mi várható Magyar Péter politikájától?

Magyar Péter embereiről nem sokat tudni, de akiről mégis sikerült kideríteni valamit, arról kiderült, hogy kötődnek Soros György érdekeltségeihez, illetve a globalista, baloldali értékrendhez. Azaz Magyar Péter és köre ugyanazt a politikát fogja követni, amit eddig a baloldal képviselt, úgy akarják majd megbuktatni a magyar kormányt, hogy támadják Magyarországot. Várhatóan minden olyan tervet támogatni fognak, melyek célja nem más lesz, minthogy a magyarok ne kapják meg azokat a pénzeket, amik járnak, illetve a Tisza Párt képviselői úgyszintén erőltetni fogják, hogy Magyarország befogadja a migránsokat, szabad utat engedjen a genderpropagandának, és hazánk részese legyen az orosz-ukrán háborúnak.

