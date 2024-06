Egy szanatórium medencéjében fürdött egy medvecsalád Romániában - videó

A predeali Neurológiai Szanatórium medencéjében fürdött egy anyamedve és két bocsa.

A szemtanúk biztonságos távolságból filmezték, amint az anyamedve fürdik a bocsokkal

- írja a maszol.ro. A kórház egy parkban található, amit gyakran látogatnak medvék.

Figyelmeztetjük a betegeket, hogy nem megfelelő időpontokban ne mozduljanak ki a pavilonokból, és ha mégis, akkor szervezkedjenek csoportokba!

- áll a szanatórium bejegyzésében.

Az intézmény vezetői értesítették a hatóságokat, köztük az erdészeti hivatalt és a városházát is arról, hogy medvék tartózkodnak az szanatórium udvarán.

Egy kanadai nemzeti park több szakaszát lezárták, miután két kirándulót megtámadott egy medve. A kirándulók a kanadai Waterton Lakes Nemzeti Parkban túráztak, amikor délután két óra körül találkoztak a medvével.

A medve rátámadt a kirándulókra. Mindketten megsérültek, de a túrázóknak sikerült bevetniük a medve spray-t.

Az állat ezután elszaladt, így a párosnak sikerült elmenekülnie. Ezután egy környékbeli kórházban látták el őket, jelenleg mindkettőjük állapota stabil. A park tisztviselői azt mondták, hogy keresik a medvét, de még nem találták meg. Nem tudni, hogy milyen medve volt, vagy hogy miért támadt rá az áldozatokra. Fekete medvék és a grizzly medvék egyaránt élnek a parkban, a fekete medvék gyakoribbak.

A park illetékesei lezárták a Crandell Lake tanösvény minden szakaszát és a környező kempinget.

Egy minnesotai nő nem gondolkodott kétszer sem, amikor egy medve üldözni kezdte a kutyáját, Zeust. Az amerikai nő ösztönösen futott az állat és a kutyája után, hogy megmentse házikedvencét. Medvét láttak Pest megyében is nemrég. Aszód mezőőre is megerősítette, hogy egy barnamedvéről van szó. Ez nem az első eset, már 2022-ben is a városba látogatott egy, vagy éppen ez a vadállat.

Gyászolnak egy nemzeti park munkatársai Kanadában, miután egy fehér grizzlyjüket és annak két bocsát is elütötte az autó. Június 6-án történt két baleset, amiben mind a három állat elpusztult. A helyiek által Nakodának nevezett medvét és két kölykét a Lake Louise és a Yoho nemzeti parkok közötti autópályaszakaszon látták az elmúlt hónapokban.

A személyzet egyre jobban aggódott miattuk, különösen azért, mert jellegzetes kinézetük magukhoz vonzotta az embereket, tragédiától tartottak.

Ez meg is történt, június 6-án reggel Nakoda és két kölyke átmásztak egy megrongálódott kerítésen, amit azért építettek, hogy távol tartsák a vadon élő állatokat az utaktól. Az állatok az autópályára keveredtek, ahol elütötték azokat. A park személyzete éppen a kerítést javította, amikor Nakoda megijedt egy vonattól, és az útra rohant, közvetlenül a két jármű elé.

Az egyik autó ki tudta kerülni, de a másik nem reagált időben, elütötte a medvét

- mondta a Parks Canada szóvivője. Nakoda ennek ellenére látszólag sértetlenül megúszta a balesetet, átmászott a kerítésen. Mégis a nyakörve azt mutatta napokkal később, hogy 24 órája nem mozdult meg. Valószínűleg belehalt a sérüléseibe.