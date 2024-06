Miért nem engedték be az orvosokat, miért veszélyeztették Varga Barnabás életét, mi van a gyalázatos botrány hátterében?

A magyar válogatott és a Ferencváros 29 éves csatára a második félidőben a skótok kapusával, Angus Gunn-nal ütközött, majd hosszasan ápolták a pályán, végül kórházba szállították, ahol kiderült, több törése is van és agyrázkódást szenvedett. Vargát a pályán látta el a kelleténél lassabban érkező egészségügyi stáb, közben paplanokkal eltakarva ápolták a földön. Annak ellenére, hogy nem lehetett tudni, pontosan milyen az állapota, a közvetítésekben megismételték a szörnyű esetet, ami ellen nem lehetett mit tenni, hiszen központi adást sugároz a jogtulajdonosoknak az UEFA. A BBC műsorvezetője, Gabby Logan szerint az UEFA a saját protokollját nem tartotta be. A tévés élő adásban jelentette be, hogy sokkolta őket a visszajátszás, ahogy a nézőket is. (A BBC kifogása azért sem érthető, mert közben megjelent a felirat a képernyőn, hogy a VAR vizsgálja a jelenetet lehetséges 11-es miatt, tehát az ismétlés teljesen logikus volt, Varga Barnabás pedig nem is látszott a képen közelről.)

Döbbenetes, hogy a személyzetnek azonnal a plédek voltak a legfontosabbak, hogy eltakarják, ami történt, de az orvosok nem mentek be.

Mindezek mellett még most sem tudjuk, hogyan okozott sérülést a skót kapus, vagy éppen a védők, mert nem mutatták meg a képeket. Az Origo talált egy kimerevített képet a sérülésről, de ez sem adja vissza a pontos helyzetet. Ezt alább nézhetik meg:

Jól látszik a brutális ütközés. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor is imádkozott Varga Barnabásért.

Az eset világosan mutatja, hogy a nyugati, teljesen hazug liberális világnak nem fontosak a focisták, nem fontosak a sportolók, hanem csak hogy ne mutassák meg a pontos jelenetet.

A liberális PC a lényeg, nem az emberi élet.