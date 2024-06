Nagy a baj: a NATO már kész az atomháborúra

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára kijelentette, hogy tárgyalások folynak arról: több nukleáris fegyvert helyezzenek készenlétbe.

A NATO a nukleáris elrettentés útjára lépett

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára azt kérte a tagországoktól, hogy a nukleáris agresszióval szembeni elrettentő példaként mutassák be a nukleáris átláthatóságot – írja a Kyiv Independent. Stoltenberg a Telegraphnak adott interjújában leszögezte, hogy a NATO célja egy atomfegyverek nélküli világ, ám amíg azok léteznek, addig a NATO nukleáris szövetség marad.

Egy olyan világ, ahol Oroszország, Kína és Észak-Korea rendelkezik atomfegyverekkel, a NATO pedig nem, sokkal veszélyesebb

- szögezte le a főtitkár.

Egyre nagyobb a háborús készülődés

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A portál szerint ezek a mondatok egybevágnak Pranay Vaddi, a Fehér Ház fegyverzet-ellenőrzésért felelős vezető igazgatójának múlt heti kijelentésével. Vaddi azt mondta: az Egyesült Államoknak növelnie kell a stratégiai nukleáris fegyvereinek telepítését a Kína és Oroszország jelentette fenyegetések közepette. Úgy fogalmazott: ha nem történik változás, akkor a következő években az Egyesült Államok elérheti azt a pontot, amikor növelni kell a fegyverek számát a jelenlegi bevetett létszámhoz képest. Stoltenberg legutóbb arra is figyelmeztetett, hogy Kína is fenyegetést jelent, ugyanis tovább fejleszti nukleáris fegyverarzenálját. A főtitkár úgy véli, hogy a NATO olyasmivel nézhet szembe, amire korábban még nem volt példa, vagyis két olyan potenciális ellenféllel, amelynek nukleáris ereje van. Úgy tudja, Kína a becslések szerint 2030-ra akár ezer nukleáris robbanófejjel is rendelkezhet.

A svájci békekonferencia nem hozott megoldást

Arról az Origo is beszámolt, hogy vasárnap zárult a kétnapos svájci békekonferencia, amely csak a nevében karolta fel a békét, a valóságban a résztvevők éppen a háború fokozása felé tettek komoly lépéseket. Az eseményre eleve meg sem hívták Oroszországot, ami teljesen nonszensz, hiszen ezzel kizárták a tárgyalásokból az egyik háborúzó felet. Arról nem is beszélve, hogy pár óra leforgása alatt a Nyugat - Moszkva távolléte mellett - elképesztő támogatásokról döntött Ukrajna javára, ami értelemszerűen nem a megegyezést segíti elő.