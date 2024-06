Szobatársa luxusholmijait lopta el egy New York-i egyetemista

Egy véletlenül elöl hagyott nyugta buktatta le azt a New York-i egyetemistát, aki egy éven át folyamatosan lopta szobatársa luxusholmijait, majd azokat egy online áruházban jóval áron alul eladta.

A kárvallott Aurora Agapov a nyár elején fejezte be első évét a New York Egyetemen, május elseje körül vette észre, hogy pár holmija hiányzik, nem is akármilyenek: drága designer ruhák és táskák, ékszerek. Még ugyanaznap

észrevett a szobájában egy nyugtát, amelyen legnagyobb döbbenetére azok a holmik voltak felsorolva, amiket hiányolt.

A nyugtából kiderült, hogy az eladó a szobatársa, Kaitlyn Fung volt, a vásárló pedig a RealReal luxus bizományi áruház. Agapov május 2-án feljelentést tett, Fungot még aznap letartóztatták, aki nem is titkolta a lopást, sőt, az alkalmazáson megmutatta mikor, mit és mennyiért adott el. Az Agapovtól ellopott holmik összértéke mintegy 50 ezer dollár, vagyis több mint 17 millió forint volt. Ezeket

Fung jóval áron alul adta el, egy 2000 dolláros Chanel karkötőt például 175 dollárért, míg egy 13 ezer dolláros Bvlgari nyakláncot 2485 dollárért.

Az áruház később közleményt adott ki, ebben azt írták, hogy minden eladónak alá kell írnia egy nyilatkozatot, amelyben megerősíti, hogy joga van eladni a tárgyakat, és hogy azok nem lopottak. A vállalat közölte, hogy együttműködik a helyi hatóságokkal Agapov perének ügyében, és minden kért információt nyilvánosságra hoznak. Fung bíróság elé kerül, az idézést június 6-án kapta meg - CBS News.