Olasz lap Orbán Viktor római látogatásáról: Budapest–Róma-tengely épül a legfontosabb európai kihívásokra

Másfél órán keresztül tartó tárgyalásra került sor hétfő este a Chigi miniszterelnöki palotában Orbán Viktor és Giorgia Meloni között. Az olasz kormányfő megelégedését fejezte ki a párbeszéd kapcsán, hiszen Magyarországot fontos szövetségesként tartja számon. A Magyar Nemzet szerint az olasz lapok kiemelik, hogy a két kormányfő egyetértett abban, hogy egy versenyképes, erős Európára van szükség, amely főszerepet játszhat a világ eseményeiben.

Az Ansa hírügynökség szerint Budapest–Róma-tengely épül a legfontosabb európai kihívásokra. Különböző utakon járnak majd, de azonos célokért harcolnak majd az uniós intézményekben.

A Quotidiano Nazionale portál arról ír, hogy a Fidesz mégsem lép be a Meloni vezette Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládba. Bár külön alakulatban folytatják a munkát az Unióban, de tökéletes egyetértés van továbbra is Orbán Viktor és Giorgia Meloni között a legfontosabb kérdésekben.

Az Il Libero kétfajta jobboldalként definiálja a magyar és az olasz konzervatívokat, akiknek közös célkitűzéseik és közös ellenfeleik vannak Brüsszelben.

A lapok szerint a migráció, a demográfiai kihívásról és az európai szuverenitásról is azonos álláspontot képviselnek.

A sajtó azt is kiemeli, hogy a korábbiakhoz hasonlóan értékes szövetségesként tekintenek a jövőben is egymásra, és támogatni fogják egymást a közös ügyekben. A lapok arra is kitérnek, hogy Orbán Viktor elhatárolódott Ursula Von der Leyen támogatásától, mivel elfogadhatatlannak tartja, hogy Európában három olyan párt alkot többséget, amelyek megosztják a vezető pozíciókat.

