Több olyan utca is van Olaszországban, amik valójában nem léteznek

Bologna központjában van egy számok nélküli utca, a Via Mariano Tuccella. Több százan laknak ott, viszont a térképeken nem találná meg senki a lakóhelyüket. Torinóban több tucat ember, akik talán nem is ismerik egymást, mind ugyanazon a címen élnek: a Via della Casa Comunale 1-ben. Rómában pedig több mint 19.000 ember él a Via Modesta Valenti utcában, de még a lakók sem tudnák megmondani, hogyan néz ki az utca.

Ezek mind a láthatatlan utcák olyan példái, amelyek Olaszország szinte minden nagyobb városában megtalálhatók, és amelyek többnyire ismeretlenek azok számára, akiknek nincs ott lakcímük. A vie fittizie, vagyis a fiktív utcák a háború utáni korszakból származnak, amikor a helyi hatóságok képzeletbeli címeket találtak ki.

Ha azonban kíváncsiságból valaki mégiscsak beírná a Google keresőjébe a bolognai "Via Mariano Tuccella" címet, automatikusan egy másik címet ad ki a rendszer, az Avvocato di Strada-t, ami egy országos jótékonysági szervezet székhelye, amely Bologna központjában, egy szűk utcában található, és valójában Via Malcontenti az itteni utca neve.

Az Atlas Obscura újságírójának sikerült megtalálnia a vie fittizie szakértőjét, Federico Sibillanót, aki hat éve önkéntes ügyvédként dolgozik az Avvocato di Stradanál. A férfi részletesen mesélt a fiktív utcák történetéről. Elmondása szerint a polgári nyilvántartás koncepcióját Olaszországban 1864-ben vezették be, amikor Olaszország még királyság volt. A második világháború után pedig ezt továbbfejlesztették. Ekkoriban már azt számolták össze, hogy éppen abban az adott időszakban hány ember tartózkodott olasz területen, ez volt a mostani népszámlálás elődje. Így lehetett tudni, hogy ki él és ki halt meg, és ez lehetővé tette a helyi hatóságok számára, hogy a lakosság létszámának megfelelően nyújthassák a szükséges állami szolgáltatásokat. Sibillano szerint

a lakóhely absztrakt fogalma úgy működik, mint egy "miniatűr állampolgárság".

Az állam által bevezetett új lakcímbejelentési kötelezettség azonban problémát jelentett azok számára, akik nem illettek bele a meghatározott kategóriák egyikébe sem. Állandó lakcím nélkül azok az emberek, akik munkájuk miatt folyamatosan utazgatni kényszerültek, mint például az utazó ügynökök vagy a cirkuszi előadók, nem tudtak hozzáférni az olyan helyi közszolgáltatásokhoz, mint az egészségügyi ellátás.

A hatóságok a probléma megoldása érdekében kitalálták a fiktív utcákat, amelyek habár a valóságban nem léteztek, de a városi nyilvántartásokban már igen.

Ezeknek bármilyen nevet adhattak, majd a hatóságok ezen utca lakóiként tüntették fel mindazokat, akik csak átmeneti jelleggel költöztek ide, de a gazdaságnak jót tett, hogy ideérkeztek.