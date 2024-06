Itt a drámai fordulat: pusztító fegyverek érkeznek a frontra

Dánia, Norvégia, Hollandia és Belgium azt tervezi, hogy idén nyáron több mint 60 amerikai gyártmányú F-16-os repülőgépet küld Ukrajnának. Kijev abban bízik, hogy a vadászgépekkel sikerül visszaszorítani az orosz erőket. Az Egyesült Államok azonban kijelentette, hogy nem számít arra, hogy a vadászgépek megváltoztatják a harctéri helyzetet.

60 db F-16-os gépet kap összesen Ukrajna. Fotó: MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance - AFP

Nyáron érkeznek az első F-16-osok Ukrajnába

Hollandia idén nyáron adja át első F-16-os vadászrepülőgépeit Ukrajnának, nem sokkal azután, hogy Dánia megkezdi a repülőgépek leszállítását - mondta Kajsa Ollongren holland védelmi miniszter a Pravdának adott interjúban június 12-én.

A cél, hogy közös erővel megerősítsük Ukrajna légierejét

- mondta a holland miniszter. Ollongren elmondta, hogy nem mondhat pontos időpontot, csak annyit árulhat el, hogy Hollandia még idén nyáron leszállítja az első vadászgépeket.

Dánia lesz az első, Hollandi a második aki leszállítja a vadászgépeket.

Fotó: Anadolu - AFP

Dánia lesz az első ország, ami vadászgépeket biztosít Ukrajnának, mi pedig követni fogjuk a példáját.

- mondta a miniszter. Ukrajna nem csak repülőgépeket kap, hanem a gépek üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges tudást és infrastruktúrát is a rendelkezésükre bocsátják - mondta Ollongren. Az F-16-os vadászgépek nem lesznek képesek megváltoztatni a háború menetét, de jelentősen megerősítik majd Ukrajna légvédelmét - írja a New Voice of Ukrain.

Ukrajna frusztrált az F-16-os pilóták kiképzése miatt

Kijev egyre frusztráltabb az F-16-os pilóta-kiképzési program miatt. Az ukrán tisztviselők sürgetik az Egyesült Államokat és más országokat, hogy gyorsítsák meg a kiképzést, mivel Ukrajnának hamarosan nem lesz elég pilótája. A Biden-kormányzat közölte Kijevvel, hogy az arizonai székhelyű programjában nincs elég hely ahhoz, hogy egyszerre több mint 12 pilótát fogadjanak. Egy dániai és egy romániai létesítménynek is hasonló problémája van és nem tudnak több pilótát kiképezni - írja a Politico. "Több tucatnyi" ukrán pilóta egyszerre több országban alapfokú repülési kiképzést végez és F-16-os kezelést tanul az Egyesült Államokban és Európában egyaránt - mondta Charlie Dietz őrnagy, a Pentagon szóvivője.