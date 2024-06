Itt vannak a pontos részletek: Brüsszel így akarja bevezetni a kötelező sorozást és a sorkötelezettséget

Mint arról korábban beszámoltunk, Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője továbbra is kitart a kötelező sorkötelezettség bevezetése mellett, és mivel a német megoldásokat egy idő után uniós szinten is átveszik, így a sorkötelezettséggel sem lenne ez másképp. „Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke egy hétvégi interjúban támogatta a német sorkötelezettség visszaállítását, ami nemcsak a németek, hanem az egész EU számára fenyegető hír. A német megoldásokat egy idő után ugyanis uniós szinten is átveszik, és – mint azt a kötelező betelepítési kvóta, a Frontex, a »zöld átállás«, vagy Ukrajna fegyverekkel való támogatásánál láthattuk – ha törik, ha szakad (akár többségi döntéssel) keresztülviszik őket. A sorkötelezettséggel sem lenne ez másképp – írta Kiszelly Zoltán legújabb bejegyzésében. »A németek fele már támogatja a sorkötelezettség visszaállítását!« – így manipulálják és készítik fel a német társadalmat a háborúpárti politikusok arra, hogy az őszi keletnémet tartományi választások után érdemben nekilátnak a 2011. július elsején felfüggesztett sorkötelezettség visszahozásának. Az idő sürget, ugyanis Ukrajna rohamtempóban fogy ki a katonákból, és a Macron által felvetett nyugati katonák is csak egy évre elegendőek. A háborúpárti országok egymás után állítják vissza a sorkötelezettséget, amit a háború könyörtelen matematikája diktál. (...) – tette hozzá.

Ahogy számos német megoldást jól-rosszul átvettek az EU-ban, úgy várhatóan ezt is keresztül akarják majd vinni. Az Európai Központi Bank a Bundesbank mintáját követte volna; a Szövetségi rendőrség mintájára jött lére a Frontex; a migránsok országon belüli elosztását szolgáló Königssteiner Schlüssel példájára alkották meg a kötelező betelepítési kvóta alapját képező Juncker-képletet és a sort még hosszan folytathatnánk. Háborúpárti politikusok már most közös fegyverbeszerzést, uniós atombombákat és légvédelmi rendszereket sürgetnek, és az új brüsszeli bizottságban ősztől már lesz uniós hadügyminiszter is.