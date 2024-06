Antiszemita támadás: megerőszakoltak egy 12 éves zsidó lányt

A támadás állítólag a hétvégén történt a Párizstól északra fekvő Courbevoie-ban. A francia média beszámolói szerint a lány azt állította, hogy a támadók egy használaton kívüli hangárba hurcolták, és ott bántalmazták, fenyegették, inzultálták és megerőszakolták. Az egyik állítólagos elkövető állítólag a lány volt barátja volt.

Az ügyészség közölte, hogy a fiatalokkal szemben nyomozást indítottak többek között szexuális erőszak, halálos fenyegetés és a lány vallásával kapcsolatos erőszak vádjával. Kettőjük ellen még súlyos nemi erőszak miatt is nyomoznak - írta meg a Die Welt.

A Le Parisien című újság arról számolt be, hogy az egyik támadó fiú az dühítette fel, hogy a lány eltitkolta előle, hogy zsidó. A nyomozók még antiszemita képeket is találtak a mobiltelefonján, az egyik állítólag egy elégetett izraeli zászlót ábrázolt. Egy másik fiú állítólag azt vallotta, hogy a lány negatív véleményt formált Palesztináról. A kihallgatás során a fiúk állítólag beismerték a támadás néhány részeit. Állítólag azt is állították, hogy bosszúból cselekedtek - írja a lap.

A nemi erőszak során a lányt halálosan megfenyegették és többször antiszemita módon sértegették

- folytatta a cikk. A barátja a támadók közül kettőt tudott azonosítani. A fiúkat hétfőn letartóztatták. A két 13 éves fiút rendőrségi őrizetbe vették, a 12 éves fiút ideiglenesen egy gyermekotthonba küldték.

A város polgármestere, Jacques Kossowski határozottan elítélte a bűncselekményt:

Ezek nem emberek! Nem lehetnek emberek, ha ilyesmit tesznek. Ez a fiatal lány ezt soha nem fogja tudni elfelejteni, egy életre megsebesült"

- mondta a BFM TV-nek.