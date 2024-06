A gyerekei miatt aggódik a milliókat kereső pornómodell

Brianna Coppage-et kirúgták a Missouri állambeli St. Clair középiskolában betöltött tanári állásából, amikor a vezetőség megtudta, hogy mellékállásban pornózik. Az egyik kollégája ugyanis észrevette, hogy a Twitter fiókját használta pornós munkájának reklámozására.

Kirúgása azonban ahelyett, hogy az anyagi csőd szélére sodorta volna, döbbenetesen felpörgette az életét és rengeteg pénzt keres. Brianna férjhez ment, és két gyermeke is született, és most amiatt aggódik, hogy az OnlyFans oldalára feltöltött videói és fényképei akkor is fennmaradnak az interneten, amikor törli a fiókját, és gyerekei felfedezhetik ezeket az erotikus tartalmakat.

Brianna azonban már rájött, hogy

az OnlyFans karrierjét - amely évente körülbelül 2 millió dollárt hoz neki - nehéz lenne feladni.

Megpróbált visszatérni a rendes munkájába, de az nem jött össze neki, csak egy hétig bírta ott. Elmondása szerint erre a normális munkára ráment az egészsége, és folyamatosan depressziós volt. Egyébként innen is a pornózás miatt küldték el.

Briannának hiányzik a tanítás és a diákok is, de beletörődött abba, hogy valószínűleg soha többé nem fog besétálni egy osztályterembe tanárként.

