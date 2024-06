Mutatjuk a világ legrejtélyesebb bűnügyeit, ahol az áldozatok kivétel nélkül gyerekek

Pár évvel később, 1997-ben úgy tűnt, hogy megoldódik a lányok rejtélye, az elítélt emberrabló és tolvaj Robert Craig Cox ugyanis azt állította, hogy meggyilkolták őket, és a holttestüket soha nem fogják megtalálni. Ez szürreális módon be is igazólodott, ugyanis sem hollétükre, sem a holttesttükre nem bukkantak rá azóta sem. Cox azt mondta az újságíróknak, hogy anyja halála után el fogja árulni, hogy mi történt valójában a három nővel. Az ügyben nyomozók közül azonban senki sem hisz Cox szavahihetőségében.

Asha Degree

Fotó: National Center For Missing And Exploited Children / National Center For Missing And Exploited Children

2000. február 14-én a kora reggeli órákban az Észak-Karolinában élő kilencéves Asha Degree felvette a hátizsákját, és kisurrant otthonról. Később két autós azt vallotta, hogy hajnali 4 óra környékén látták a kislányt a tomboló viharban az országúton sétálni, méghozzá kabát nélkül. Amikor egyikük alaposabban meg akarta nézni, Asha villámgyorsan befutott az erdőbe. Ekkor látták őt utoljára. Az ezt követő napokban és hónapokban azonban több nyom miatt egyre bizarabbá vált a lány eltűnése. Ezek közé tartozik egy 1996-os atlantai olimpiához köthető fehér ceruza, egy zöld filctoll és egy Mickey egér hajcsokor, amelyet másnap találtak egy fészer ajtajában, és amely állítólag Ashaé lehetett. A fészer 91 méterre volt attól a helytől, ahol utoljára látták a 18-as főúton, és ahol a nyomok véget értek.

Az eltűnése előtti héten Asha nagyon feldúlt volt, mert habár ő volt az iskola kosárlabda csapatának kapitánya, a kispadról kellett végignéznie egy meccset.

Éppen ezért a nyomozók nem zárták ki, hogy ez is közrejátszhatott abban, hogy esetleg elszökött. Tizennyolc hónappal később rábukkantak a kislány hátizsákjára 40 kilométernyire északra attól a helytől, ahol utoljára látták, emiatt a nyomozók úgy vélték Asha-t elrabolhatták, és a táskáját a mozgó autóból dobhatták ki. A hátizsákban volt egy Dr. Seuss-könyv Asha iskolai könyvtárából, és egy New Kids on the Block koncertpóló, amely az édesanyja szerint nem az övé volt.