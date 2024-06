Rendkívüli intézkedésekkel készül az olimpiai időszakra a francia légitársaság

Mivel ezeken kívül a parasportolók normál és sportoláshoz használt kerekes székei is különleges eljárást igényelnek, a légitársaság megerősítette a poggyászkezelő részleg működését, és rendkívüli intézkedéseket vezetett be, hogy ezen csomagok feladása és célba juttatása is biztosított legyen.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a párizsi nyári olimpia július 26-i megnyitójára 326 ezer nézőt várnak, ebből 222 ezren ingyen tekinthetik meg a műsort. Az ünnepségen a tervek szerint 180 hajó szállítja majd a delegációkat a Szajna mintegy hat kilométeres szakaszán az Austerlitz-hídtól az Eiffel-toronyig.

Az érdeklődés hatalmas, vannak olyan sportágak, amelyekre már most nem lehet jegyet kapni.

A francia fővárosban a hangulat egyre nyomottabb, a szervezők beismerték, hogy nagyon sok minden nem úgy lesz, ahogy azt ők megálmodták. De kell-e félni mindazoknak, akik idény nyáron elutaznak Párizsba?