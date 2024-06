Ezt a szabályt mindenképp tartsa be, ha repülőre ül

Ahogy mindenfajta utazás előtt, a repülést megelőzően is sokan tanácstalanok, hogy mit vegyenek fel, miben lehetne a legkényelmesebb a fedélzeten eltöltött pár óra. Ez azért is adhat okot a dilemmára, mert a tapasztaltabb utasok tisztában vannak azzal, hogy repülőgépen a kellemesnél sokszor jóval hűvösebb van - ez lehet akár 10 Celsius fokkal is alacsonyabb, mint a földön, a szabadban mért hőmérséklet.

Kris Major, aki 25 éve dolgozik légiutas-kísérőként azonban azt állítja, hogy van egy ruhadarab, amit mégis hasznos lenne inkább a bőröndben hagyni.

A legextravagánsabb, legszexibb ruháinkat a kényelmes utazás érdekében érdemes inkább a feladásra kerülő bőröndbe pakolni, a repülőúton több okból is érdemes kényelmes ruházatot viselni. A stewardessek tanácsa alapján a biztonsági ellenőrzés és a folyamatos ülés miatt érdemes olyan ruházatot választani a repülőútra, ami praktikus, könnyen le- felvehető, nem szorít, nem nyom sehol. Illetve nagyon jól tesszük, ha fekete zoknit sem viselünk a repülőgépen a légtérben.

"Az éjszakai repülőjáratokon különösen, ha kitolod a lábad az ülés alól és fekete zoknit viselsz, nehezen észrevehető számunkra, aminek következtében akár el is eshetünk, csúszhatunk benne" - magyarázta a légi személyzet tagja.

Ahogy arról az Origo is írt, már a stewardessek köszöntése is rejt magában rejtett kódokat. Egy nemrég közzétett TikTok videóból ugyanis kiderült, hogy ez valójában egy módja az utasok tesztelésének, a személyzet ugyanis ezáltal győződik meg arról, hogy alkalmas-e az utazásra az adott személy egészségügyi állapota, azaz nem részeg vagy beteg-e, esetleg van-e szüksége valamiféle plusz segítségnyújtásra. Vannak, akik ezt személyes példával is alá tudják támasztani.

Vannak, akik a repülőutat egy kis pihenésre is igyekeznek felhasználni, és alszanak egyet utazás közben. Az utastérben azonban több zavaró tényező is lehet, amelyek közül az egyik legnyilvánvalóbbat könnyen kizárhatjuk, ha megfelelő felvilágosítást kérünk a stewardesstől.