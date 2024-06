Felszállás közben szakadt le egy darab egy repülőgépről

Csütörtökön a United Airlines egyik repülőgépe kényszerleszállást hajtott végre, mivel felszállás közben egy darab leszakadt a motorburkolatról. A fedélzeten 124 utas és a személyzet 5 tagja tartózkodott.

A légitársaság szóvivője elmondta, hogy a hajtómű hangszigetelő bélésének egy részét a Hartford melletti Bradley nemzetközi repülőtér kifutópályáján találták meg.

A Szövetségi Légügyi Hivatal közölte (FAA), hogy kivizsgálja az esetet. Az FAA szerint az Airbus A320-as utasszállító repülőgép személyzetének tagjai nem sokkal a Denverbe tartó járat felszállása után "rendellenes zajt" hallottak, és a pilóták biztonságosan visszarepültek a Bradley-i repülőtérre.

United Airlines plane turns back after engine piece falls off https://t.co/EatTaHQ2h7 — Crain's Chicago Business (@CrainsChicago) June 20, 2024

Idén a United gépei egy sor balesetben voltak érintettek, ami miatt az FAA szigorította a légitársaság felügyeletét. Az egyik gépről leszakadt egy külső törzsdarab, egy másik gép felszállás közben elvesztett egy kereket, más gépeken pedig hajtóműtűz és egyéb problémák léptek fel. Scott Kirby vezérigazgató biztosította az utazókat, hogy az incidensek nem függtek össze egymással, és a légitársaság gépei biztonságosak. Elmondta azonban, hogy a United felülvizsgálja az alkalmazottaknak tartott biztonsági képzéseket - írja az ABC.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, egy Chicagóba tartó járaton egy gyerek hirtelen rosszul lett, és habár a gépet átirányították egy közelebbi repülőtérre, hogy kórházba vihessék már, nem tudták megmenteni az életét. Korábban arról is írtunk, hogy egy ember meghalt és hetvenen megsérültek néhány hete egy, az Egyesült Királyságból induló és Szingapúrba tartó repülőgépen. A gép Bangkokban hajtott végre kényszerleszállást. Egy korábbi cikkünkben videón mutattuk meg, hogyan néz ki egy légörvény a pilóta szemszögéből. Illetve azt is megírtuk, hogy miért kell mindig becsatolni az öveket a repülés ideje alatt.