Robert Fico videoüzenete szerint a nyugati kormányok szabadon engedték tombolni ellenzékét és hagyták, hogy leszámoljanak vele

A szlovák miniszterelnök a videóban többek között elmondta, ha valaki nem ért egyet az ellenfele politikai véleményével, erre nem az a megoldás, hogy lelövi. Fico közölte: hisz abban, hogy a fájdalom, amin keresztülment és amit a mai napig is érez, valami jót fog szolgálni.

"Az emberek látják, hogy horrorisztikus következményei vannak annak, ha valaki nem tud demokratikus módon versenyezni és tiszteletben tartani mások véleményét" - jelentette ki.

Fico elmondta, hogy megbocsát annak az embernek, aki megpróbálta meggyilkolni, mert nem érez iránta gyűlöletet és nem is fog ellene jogi lépéseket tenni. "Nyilvánvaló, hogy csak a gonosz hírnöke volt, amit a politikailag sikertelen és frusztrált ellenzék kezelhetetlen méretűvé fejlesztett." - idézte a szlovák miniszterelnök a ma7.sk.

Fico kitért arra is, hogy a Szlovákiában sikertelen és frusztrált ellenzék a gyűlöletet tarthatatlan szintre emelte. Szerinte várható volt, hogy a kormányellenes média, a külföldről pénzelt politikai NGO-k és maga a szlovák ellenzék is megpróbálják majd lekicsinyíteni a merénylet súlyát. Ahogy nyilvánvalóan szerepet játszott a merényletben, hogy a nyugati kormányok szabadon engedték az ellenzéket a gyűlöletükben és hagyták, hogy leszámoljanak vele. A szlovák miniszterelnök arra kéri a kormányellenes médiát, különösen azokat, akik a Soros-hálózatba tartoznak, hogy ne induljanak el ezen az embertelen úton és a merénylet tényének súlya mellett a háttérben meghúzódó okokat is ismerjék el, akárcsak a merénylet következményeit is.

A szlovák miniszterelnök az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy aki nem azonosul ezzel az egyetlen kötelező véleménnyel (vagyis a háborúpártisággal), azt azonnal orosz ügynöknek bélyegzik, nemzetközileg politikailag marginalizálódik. Kegyetlen kijelentés, de Fico szerint az EU-ban megszűnt az eltérő véleményhez való jog.