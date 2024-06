Megrongáltak egy ókori építményt angol turisták Olaszországban - videó

Elterjedt az interneten egy videó, amin jól látszik, hogy a Team Phat nevű angol parkour csapat egy ókori olasz városban, Materában járt. A fiúk egyik mutatványa közben azonban megrongáltak egy építményt - írta meg a New York Post.

Rajongóik teljesen felháborodtak, miután meglátták a felvételt az Instagramon.

Matera egy kőből épült település a dél-olaszországi Basilicata régióban található. 1993-tól a UNESCO világörökség része, 2019-ben pedig Európa Kulturális Fővárosa volt. Nem csoda, hogy a követők kiborultak, annak ellenére, hogy sokan közülük maguk is parkour-osok.

Imádlak titeket, srácok, nagy inspirációt adtok nekem, de azt hiszem, ezért utál minket sok idős ember; pusztán szórakozásból elpusztítani a dolgokat, nagyon önző dolog. Ez a kis város annyira szép, mi szükség volt erre?

- írta valaki.

Spanyolországban egy 11 éves fiú meghalt, miután a parkour nevű extrém sport gyakorlása közben 15 métert zuhant és egy Costa Blanca-i szálloda recepcióján landolt vasárnap délután 3 óra körül. A horrorisztikus balesetnek több turista is szemtanúja volt. Szaltózni, lépcsőt mászni és ugrálni is tudnak a modern robotok. A mutatványok nem csak érdekesek, a katasztrófák helyszíneinek felderítését is segíthetik.

Németh Tamás öt éve ugrál és mászik a város különböző építményein a Citadellától a víztornyokon át a várfalig. Tavaly a parkour-világbajnokság döntőse volt Svájcban. Megnéztük vele a várost egy másik perspektívából, hogy közelebb kerüljünk ahhoz a szenvedélyhez, amiért a testi épségét kockáztatja nap mint nap.

A háztetőkün való ugrálás, a parkour Franciaországból indult, 2013-ra elért a háború után éledező Irakba is. Tözenöt nedzsefi fiatal először a neten látott parkourozó fiatalokat, majd a helyi tornateremben kezdtek gyakorolni, megtanulni az alapmozgásokat, ugrásokat. A cél: minél látványosabban eljutni egyik helyről a másikra, háztetőkön, falakon ugrálva. A nedzsefi fiatalok azt remélik, hogy a sportág irányítói Londonban is felfigyelnek rájuk, és valamilyen módon segítenek megalakítani az iraki parkour szövetséget.