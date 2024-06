Újabb botrány: a Ryanair most Cipruson, a hőségben, a betonon váratta a Budapestre tartó utasokat

Az ír fapados légitársasággal, a Ryanairrel több probléma is volt az elmúlt hetekben, legutóbb egy az egyik római járatuk fel sem szállt Budapestről, pedig az utasokat órákon keresztül várakoztatták. Most egy másik járat Ciprusról indult Budapestre többórás késéssel, és még vizet is csak pénzért adtak az utasoknak.

Az egyik közösségi oldalon, egy ciprusi turisztikai csoportban tett közzé egy bejegyzést egy utas, ami úgy kezdődik, hogy „Vigyázzatok a Ryanairrel!” Az utas a posztban leírja, hogy szerdán a járatnak 16 óra 25 perckor kellett volna elindulnia Páfoszról Budapestre, de a beszállás után a gép még több mint 2 és fél órát állt a betonon, majd 19 órakor indult el. Az utasok felháborodtak, hogy a légitársaság váróteremnek használta a gépet, nem vették figyelembe hogy idősek és gyerekek is utaztak. Az utas szerint többórás "fogvatartás" jogszerűtlen és minimum reptéri várótermet kellett volna biztosítani az utasoknak. Ezt az igényüket egyébként másfél óra után a fedélzeti jegyzőkönyvbe is rögzítették. A kapitány figyelmét is felhívták arra, hogy 2 órán túl az utasokat a fedélzeten tartani jogszerűtlen, és ezt a kapitány el is ismerte – írja a VG. Képünk illusztráció

Fotó: Christophe Licoppe / AFP A landolás után többen panaszt tettek a többórás késés miatt, azonban kiderült, hogy mivel 1500 kilométernél hosszabb útról van szó, csak a 3 órát meghaladó késés esetén fizetne a légitársaság. Emiatt várhatóan az összes panasz el lesz utasítva. A bejegyzést író utas azonban sérelemdíjért pert indított a Ryanair ellen. Tanulság, hogy étellel, itallal és mentálisan is mindenki készüljön fel egy esetleges PFO-BUD vagy BUD-PFO, egyszerűnek tűnő, sima repülőútra is. Mert ha a légitársaságon múlik, akkor a kedves ügyfél akár a fedélzeten is kiszáradhat - írta a poszt végén. Ahogy korábban megírtuk, az utazómajom egyik olvasója számolt be arról, hogy vasárnap este indultak volna 21:20-kor Barcelonából Budapestre az FR 8394 számú Ryanair-járattal. Az indulást először 22:00-ra, majd 23:00-ra halasztották, végül másnap (ma, hétfő) 11:00-ra. Erre azonban nem került sor: reggel 6-kor érkezett egy SMS, hogy ezt a járatot is törölték. Minden repülővel utazó rémálma valósult meg a Ferihegyi repülőtéren múlt héten pénteken is. A délelőtt 11.35-ös Sun Express Antalyába tartó járata technikai okok miatt nem indult el időben. Az indulás lehetséges időpontját folyamatosan eltolták, először 12 órára, majd műszaki hibára hivatkozva közölték, hogy 13 órakor újabb tájékoztatást adnak. Ekkor átírták 16 órára az indulás dátumát. Később, a dühöngő tömeg miatt a rendőrség is a helyszínre érkezett, majd a reptér személyzete a patthelyzetet oly módon oldotta fel, hogy este 23.25-kor poggyász nélkül kiengedték az utasokat a tranzitzónából.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy figyelmeztetést adtak ki a légitársaságok azok számára, akik idén repülős nyaralást terveztek. Több járattörlésre is számítani kell a főszezonban, mert nincs elég repülőgép.

