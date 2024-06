Idén már öt csecsemő halt meg szamárköhögésben Hollandiában

Amy Parker 37 éves, kétgyermekes családanya, és jelenleg is kismama. Az északnyugat-angliai tóvidéken nőtt fel két művész gyermekeként, akik nagyon odafigyeltek arra, hogy lányukat minél egészségesebben neveljék, és ennek jegyében semmilyen oltást nem adattak be neki. A nő egészségügyi tapasztalatait a Voices for Vaccines nevű, oltáspárti szülők által vezetett oldalon foglalta össze.