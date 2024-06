Szijjártó Péter Oroszországba ment, hogy a béke mellett szólaljon fel

Szijjártó Péter külügyminiszter egy napra Oroszországba utazik, hogy részt vegyen a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon és kétoldalú tárgyalásokat folytasson.

Paczolay Máté külügyi szóvivő az út kapcsán úgy fogalmazott, a magyar diplomácia vezetője idén is részt vesz az említett fórumon,

mert Magyarország energiaellátása továbbra sem ideológiai vagy politikai, hanem fizikai kérdés

- idézi a szóvivő szavait a Magyar Nemzet.

A szóvivő hozzátette, „a magyar külügyminiszter nem csak Brüsszelben vagy New Yorkban szólal fel a béke mellett, hanem Oroszországban is”. Emlékeztetett, hogy Szijjártó 2023-ban tavaly Szentpéterváron mondta el orosz közönség előtt is, hogy „a magyarok békét szeretnének és szorgalmazta a béketárgyalások mielőbbi megkezdését” - írja a Mandiner.