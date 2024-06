Brutális támadás érte az egyik őrt a legkegyetlenebb börtönben

A London délkeleti részén, a Temze folyó mellett található HMP Belmarsh nevű fegyház arról is híres, hogy itt történnek a legkegyetlenebb, leghorrorisztikusabb bűncselekmények. Az erőszakos rémtettek között például olyan borzalmakra is vetemedtek az itteni rabok, mint

a forró vízzel, késként használt konzervdobozokkal végrehajtott brutális bandák közötti verekedések.

Ez egy "A" kategóriába sorolt börtön, ami a legveszélyesebb, legerőszakosabb és leggonoszabb bűnözőknek, terroristáknak, szexuális bűnözőknek és kábítószer terjesztőknek a sokszoros életfogytig tartó otthona. A börtönt "Nagy-Britannia Guantánamója" néven is emlegetik a terrorizmussal gyanúsítottak hosszú távú, vádemelés nélküli fogva tartása miatt. De emellett "Hellmarsh" néven is ismert, mivel a Belmarsh-t tartják az Egyesült Királyság legkeményebb börtönének, ahol a rabok és az emberi jogi aktivisták szerint a legdurvább a lakók és az őrök által elkövetett fizikai erőszak mértéke. Egy nemrégiben készült jelentés szerint az előző évben közel 300 erőszakos incidens történt a börtön falain belül.

Az HMP Belmarsh épülete

A Metro megszerezte egy itteni fogoly alaposan megírt naplóját, amiben egy tavaly áprilisi szörnyű támadás részletes leírása is szerepel, amit az egyik börtönőr ellen követtek el, aki a "jugging" áldozata lett.

Ez egy olyan kínzási módszer, amikor egy cukorral, vazelinnel, olajjal és fehérítőszerrel feltöltött felforralt vizet öntenek valakinek az arcába.

Az áldozat arca ilyenkor felhólyagosodik és a bőr megolvad, mivel a forró vízben lévő cukor napalmként tapad a húshoz. A büntetést azért kapta az őr, mert az őt így bántalmazó rab úgy ítélte meg, hogy tiszteletlenül bánt vele, amikor előző nap piszkos ételdobozban kapta tőle az ételt.

A 11 hónap leforgása alatt elkövetett mintegy 200 hasonlóan brutális erőszak áldozatai közül sokan azonban a megtorlástól való félelem miatt nem jelentették az ellenük elkövetett eseteket és a bűnösöket. A Metro birtokába került egyéb dokumentumokból az is kiderült, hogy 2021 novembere és 2022 októbere között számos incidens fajult brutalitássá, az áldozatok közül többen kórházba is kerültek, de enyhébb esetekben is mentőt kellett kihívni. Néhány esetben

bádogot olvasztottak bele egy fogkefe nyelébe, és ezt használták fegyverként,

és a rabok ezzel támadták meg egymást. Ennek következtében az áldozat fején, az arcán és az ujjain is vágások keletkeztek. De ezt a bűncselekményt sem jelentették az őröknek. Más rögtönzött fegyverek közé tartozott egy zokniba zárt tonhalkonzerv is, amelyet egy olyan rabnál találtak meg, aki a zuhanyzóban verekedett össze az egyik fogolytársával. Gyakran előfordult olyan eset is, amikor egy rab megpróbált megtámadni egy másikat a gyógyszerekért való sorban állás közben. A közelben találtak egy zoknit, benne két darab szappannal, amellyel az elkövető nyilvánvalóan egy másik rabot ütött fejbe.