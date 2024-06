Totális lebukás: már 2017 óta tervezik bevezetni Európában a kötelező sorkatonai szolgálatot

A Magyar Nemzet szerint a férfiak és nők számára egyaránt kötelező sorkatonai szolgálat közel sem új keletű gondolat, már 2017-ben felmerült egy európai szintű közös sorkatonai szolgálat gondolata. Az ötletgazdák a németek voltak, mert mint akkor mondták: „Németország már most is vezető szerepet tölt be Európában”. Most azonban különösen fontos, hogy az ország „teljesítse politikai és gazdasági felelősségét”, és „kivegye a részét a stabil Európában”.

Idézet a német Bundeswehr Journal „Európa-szerte kötelező szolgálat nőknek és férfiaknak?” című cikkéből

Fotó: Magyar Nemzet

A Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) beszámolt egy testületi dokumentumról, melyben a következőt javasolták:

Minden fiatalnak legalább kilenc, de legfeljebb 24 hónapig katonai vagy polgári szolgálatot kellene teljesítenie egy európai országban.

Az Európai Védelmi Unió iránti elkötelezettség magában foglalja a nemzeti hatáskörök feladását az európai szint javára - olvasható az elnökség határozattervezetében.

A NOZ idézte Paul Ziemiakot, a mintegy 110 ezer tagot számláló ifjúsági szervezet szövetségi elnökét is. Szerinte egy ilyen általános európai kötelező szolgálat „fontos lépés lehet ebbe az irányba”. A Német Tanács a németországi Junge Union második legmagasabb döntéshozó testülete. Mintegy 70 résztvevőből áll, köztük a szövetségi elnökség tagjaiból és a JU regionális szövetségeinek elnökeiből – írta a Bundeswehr Journal.

Fotó: Magyar Nemzet

Tehát 2017-ben már létezett a terv Európa-szerte kötelező szolgálat nőknek és férfiaknak témakörben. Mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a német Bundeswehr Journal is beszámolt róla a Neue Osnabrücker Zeitungra hivatkozva.

A Magyar Nemzet a cikkében bemutatta, hogy mi volt ebben a cikkben a képaláírás:

Fotó: Magyar Nemzet

Az „Európa-szerte kötelező szolgálat nőknek és férfiaknak?” című cikkünk két felvételéről 1. Ursula von der Leyen védelmi miniszter aktuális biztonságpolitikai kérdésekről tárgyalt a JU Németország Tanácsának küldötteivel 2017 márciusában Oldenburgban.

- írták. Tehát ezen a tanácskozáson az Európai Unió jelenlegi bizottsági elnöke Ursula von der Leyen is jelen volt, sőt tárgyalt a kérdésről, ahogy a kép is bizonyítja.