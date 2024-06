Bennégett egy ember egy házban Hargita megyében

Meghalt egy 59 éves férfi, miután kigyulladt egy melléképület a romániai Székelyvarságon hétfő reggel. Egy másik személynek sikerült kimenekülnie a házból

- számolt be róla a maszol.ro. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a kigyulladt melléképületben ketten laktak. A tűzoltók kiérkezésekor a mintegy 30 négyzetméteres épület teljes terjedelmében égett.

Az egyik férfinek sikerült kimenekülnie a házból, a másiknak azonban már csak az elszenesedett holttestét találták meg a hatóságok.

Négy helyről is riadóztatták a tűzoltókat vasárnap reggel egy hatalmas ajaki épülethez, ami teljes terjedelmében égett. Az épületben több autó is volt, egy járművet már kivontattak az egységek.

A tűzoltók négy vízsugárral próbálják megfékezni a lángokat.

A Vasút utcán teljesen lezárták a forgalom elől, amíg az oltás tartott. Ahogy arról korábban beszámoltunk, csütörtökön egy lakóház gyulladt ki Kiskunfélegyházán, a Pintér dűlő közelében. Az épület teljes terjedelmében égett, de a hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották a lángokat, az egységek az épületből egy korábban felrobbant gázpalackot is eltávolítottak.

Nemrégiben holttestet találtak a tűzoltók egy kigyulladt házban Boconádon. Június 10-én hajnali négykor kigyulladt egy családi ház a Heves vármegyei Boconádon a Balázshalmi utcában. A hatóságok munkatársai egy nyolcvan négyzetméteres földszintes házhoz érkeztek ki, amelynek a tetőszerkezete és több helyisége is égett. A lángokat egy óra alatt eloltották - tudatta a Katasztrófavédelem. A tűzoltók az épület átvizsgálásakor egy középkorú férfi holttestét és egy elpusztult kutyát találtak. Ezután a katasztrófavédelem tűzvizsgálatot indított.

Június 4-én tűz ütött ki Körmenden, a IV. Béla király utca egyik épületében, a piacon. A lángok az egyik szélső épületben csaptak fel, majd a szél miatt a szomszédos épületekre is átterjedtek. A helyszínre Körmend, Szentgotthárd, Szombathely, Sárvár, Zalaegerszeg tűzoltói érkeztek ki, illetve a Katasztrófavédelem műveleti szolgálata is. A tűz oltása 10 órakor még tartott. A tűz hét üzletet is érintett, de szerencsére senki sem sérült meg. A tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak az egyik épületből, ezt a lángok nem érintették.