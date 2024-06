Túrázás közben összeesett és meghalt egy nő Coloradóban

Egy hőkupola borította be Amerika nyugati országrészeit (a hőkupola egy olyan meteorológiai jelenség, mely hosszan tartó kánikulát idéz elő), és több államban is a megszokottnál sokkal magasabb hőmérsékletet eredményezett. Ahogy az Origo is beszámolt róla, tavaly heteken át egy hőkupola miatt szenvedtek az emberek az Egyesült Államok déli részén.

Hétfőn egy 54 éves nő meghalt túrázás közben Colorado állam nyugati részén. A Nemzeti Park Szolgálat illetékesei elmondták, hogy hétfőn délután fél három körül kaptak bejelentést arról, hogy egy nő összeesett és elvesztette az eszméletét. A túrázó családja az elsősegélynyújtókkal együtt próbálkozott megmenteni a nő életét, de az Iowából származó Marsha Cookot a helyszínen halottnak nyilvánították.

A helyi halottkémi hivatal még vizsgálja Cook halálának körülményeit

- közölte a Nemzeti Park Szolgálat közleményében. A tisztviselők figyelmeztették az emlékművet látogató többi embert a folyadékpótlás és megfelelő hővédelem fontosságára.

Colorado National Monument. Fotó: Leemage - AFP

A forróságban való túrázás komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, beleértve a kimerültséget és a hőgutát

- áll a parkszolgálat közleményében. A nemzeti parkot és a tágabb régiót a közelmúltban rendkívüli hőhullám sújtotta. A meteorológusok a héten több hőségriadót és figyelmeztetést adtak ki Colorado egyes részeire. Denverben szerdán új melegrekord született és a helyi meteorológiai szolgálat megjegyezte, hogy a Colorado Nemzeti Emlékművet körülvevő megyékben a hőmérséklet csütörtökön elérheti a 38 celsius fokot - írja a CBS.

Colorado National Monument.

Fotó: Hemis via AFP / DUCEPT Pascal / hemis.fr/United States, Colorado, Colorado Plateau, Colorado National Monument near Grand Junction, view over Fruita Canyon and the west entrance road (Photo by DUCEPT Pascal / hemis.fr / Hemis via AFP)

