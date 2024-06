Kitört egy hatalmas vulkán a Fülöp-szigeten - fotó

Hétfőn kitört a Fülöp-szigeteki Kanlaon vulkán.

A tűzhányó erős földrengést okozott, 5 kilométeres hamutorony emelkedett a magasba. Evakuálták a környéken élőket, a hatóságok további kitörésekre figyelmeztetnek - számolt be róla The Guardian. Canlaon Cityben bezárták az iskolákat, a munkát beszüntették, három légitársaság törölte a járatait.

Menjenek az evakuációs központba, legyenek éberek, és legyen önöknél víz és élelmiszer

- kérte az embereket Jose Chubasco Cardenas, a Negros Oriental tartománybeli Canlaon City polgármestere. A kormány illetékesei kedden további kitörések lehetőségére is figyelmeztettek, illetve a veszélyes hamuhullásra és a kénszagra is. Mint mondták, árvizekre, sárfolyásokra is lehet számítani.

Philippines Kanlaon volcano erupts sending 5km ash cloud into sky https://t.co/2GDvOns3T1 — Patricia Farrell, Ph.D. (@drpatfarrell) June 4, 2024

