Javában dúl a vámvita – heti összefoglaló

Az EU a jövő hónaptól 38,1 százalékos további tarifákat vet ki a Kínából származó elektromos járművekre, ami fokozza a globális kereskedelmi háborút – közölte a Bloomberg. A BYD 17,4 százalék, a Geely 20 százalék, a SAIC pedig 38,1 százalék fizetésére kötelezett.

Az adókulcs hozzáadódik a járművekre érvényes tízszázalékos importvámhoz július 4-től.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a tervezettel kapcsolatosan kijelentette, hogy a kormány nem ért egyet a büntetővámokkal, hiszen a protekcionizmus nem megoldás. Ehelyett együttműködésre és szabad piaci versenyre van szükség. Ahelyett, hogy büntetővámokon keresztül korlátozzuk a gyártók közötti versenyt, támogatni és segíteni kell, hogy az európai elektromos járműipar versenyképessége globális szinten megerősödjön. Erős verseny nélkül nincs erős Európai Unió sem. A kivetni tervezett büntetővámok nem egységesek, hanem gyártónként eltérő mértékűek.

Fotó: BYD

A miniszter szerint ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság egy kettős diszkriminációs rendszert alakítana ki, ugyanis a büntetővámok nemcsak Kínával, hanem az egyes gyártókkal szemben is diszkriminatívak. Az ilyen differenciált és további nagyfokú diszkriminációt okozó büntetővámrendszer szinte példa nélküli a történelemben.

Aggódnak a francia konyakgyártók is az EU kínai elektromosautó-vámja miatt, az ok pedig igen egyszerű. Ezek a döntések erős hatással lehetnek a francia konyakgyártók importjára, amivel jelentős bevételre tesznek szert az ázsiai piacon. Kína már januárban dömpingellenes vizsgálatot indított az Európai Unióból importált brandyvel kapcsolatban. A Reuters szerint szinte az összes Kínába exportált európai brandy Franciaországban készül – a Pernod Ricard és a Remy Cointreau is tetemes bevételre tesz szert az ázsiai piacon. Azaz lényegében egy kereskedelmi adok-kapokról van szó, amellyen szemben újabb érintett kör fejezte ki nemtetszését.

Német autógyártók is bírálták a kínai e-járművekre vonatkozó uniós vámtervét

Több német autógyártó bírálta az Európai Bizottságnak azt a szerdán közölt tervét, hogy ideiglenes kiegyenlítő vámokat vezetnének be a kínai elektromos járművekre. A tervet rossz iránynak és az európai vállalatokra nézve ártalmasnak nevezte Oliver Zipse, a BMW német autógyártó vezérigazgatója.