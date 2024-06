Van esély a világháború-ellenes erők győzelmére az EP-választáson

Az európai pártok májusi erőviszonyai alapján tehát a világháborúpárti képviselőké a legnagyobb tábor, de nincs abszolút többségük, míg a világháború-ellenes szövetségnek minden esélye megvan, hogy megszervezze eseti jelleggel, saját európai parlamenti többségét. A következő napok fontos eseménye lehet Magyarországon és Európában, ha az EP-választáson induló politikai erők színt vallanak a világháborúhoz fűződő terveikről. Különösen is a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjába tartó pártoknak kellene tisztázniuk álláspontjukat.

Világháborúpárti erők: néppárti-liberális-zöld tengely

EURÓPAI NÉPPÁRT (EPP): max. 24,6 százalék

Az Európai Néppárt maradhat a legnagyobb képviselőcsoport az Európai Parlamentben annak ellenére, hogy várhatóan 25 százalék alá, a jelenlegi 25,4 százalék helyett 24,58 százalékra mérséklődhet képviselőinek aránya. Ezzel az utóbbi években egyre inkább a baloldali fősodorhoz igazodó néppárt továbbra is fontos erőnek számít majd a parlamentben. A frakció zászlóshajóját a német CDU-CSU szövetség jelenti (29 mandátum), de a spanyol Néppárt (PP) is nagyarányú delegációval (24 mandátum) gazdagítaná a pártcsaládot, mely jelenlegi 13 fős delegációjának számát közel megduplázhatja. A CDU-CSU pártkongresszusán megszavazták, hogy napirendre tűzzék a kötelező katonai szolgálatot, s Manfred Weber is kijelentette, hogy ő „az általános kötelező katonai szolgálat híve”. A német kereszténydemokraták ráadásul amiatt kritizálják a szocialista német kormányt, mert „felhígítják az új kötelező katonai szolgálatra vonatkozó terveket Németországban.” Weber szerint ezen felül Európának szüksége lenne atomfegyverre is. Az Európai Néppárt frakcióbővítési politikájában is feltétel a háborúpártiság, hiszen a Magyar Péter pártjának csatlakozása kapcsán említett három feltétel közül egy arról szól, hogy követni kell a Néppárt Ukrajna-politikáját. Természetesen a kivétel mindig erősíti a szabályt, s a frakciófegyelem híján vannak az Európai Néppártban is a világháborút ellenző képviselők. Erre jó példa a magyar Hölvényi György, a KDNP képviselője.