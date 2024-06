Óriási a baj: a Nyugat be akar vonulni Ukrajnába, az oroszok azonnali csapással válaszolnak

Semmi értelme a svájci békecsúcsnak

Nógrádi György elmondta, hogy Svájcban hamarosan megrendeznek egy óriási békecsúcsot, de például Szaúd-Arábia biztosan nem vesz részt, Oroszországot nem hívták meg. Kína nem megy el.

Emlékezzünk rá, hogy nagyon nekiment Kínának Zelenszkij ukrán elnök, de Kína egyszerűen lepattintotta, és Davosban a kínai államfő nem volt hajlandó szóba állni Zelenszkijjel, és az ENSZ-ben az orosz külügyminiszter sem állt szóba az ukrán elnökkel. Most Kína válaszolt az ukrán vádakra.

Törökország pedig bejelentette, hogy nem járul hozzá a NATO részvételéhez az orosz-ukrán háborúban. Nógrádi felvetette, hogy horribilis pénzbe kerül megszervezni a svájci csúcsot, de

semmi értelme nincs az egésznek, ha az oroszokat nem hívják meg rá.

A fronton orosz mennyiségi és minőségi fölény van

A biztonságpolitikai szakember elmondta azt is, hogy a csehek bejelentették, hogy most már csak három hónapig lakhatnak ukránok ingyen cseh területen, utána nekik is fizetni kell, és aki visszamegy Ukrajnába, annak az utazási költségeit fizetik. Nógrádi György elmondta:

a fronton orosz mennyiségi és minőségi fölény van. Orosz tüzérségi, harckocsizó, légi és drónfölény.

A legfurcsább az volt, amikor az ukránok bejelentették, hogy ők gyártják a világon a legtöbb drónt, majd két órával később drónsegítséget kértek a szövetségesektől.

Fotó: NurPhoto via AFP/Zacharie Scheurer/NurPhoto

Nógrádi szerint tehát a frontokon állóháború van, és lassan, de biztosan mennek előre az oroszok. A biztonságpolitikai szakértő kimondta: ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg.

Ha újabb nyugati katonai és pénzügyi támogatást kap, az azt jelenti, hogy a háború még tovább fog húzódni, még többen fognak meghalni, rengeteg sebesült lesz, de nem lesz ukrán győzelem, hanem ki kell majd a végén egyezni.

Nógrádi György elmondta, hogy a helyzet katasztrofális, a veszteségi adatok sokkolóak. Az ukránok és az oroszok is mondanak adatokat, de ami egyértelmű, hogy a fölény az oroszoknál van.