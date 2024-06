Apákat, fiúkat, unokákat akarnak kötelezően besorozni Európában, folytatódik a háborús őrület

A hadkötelezettség azonnali újraindítása gyakorlati és személyi kihívások elé állítaná a Bundeswehrt – derül ki egy korábbi Deutsche Welle cikkből. Így a megfelelő elhelyezés, a ruházat és a fegyverek biztosítása is okozna problémákat, ami azt jelenti, hogy a hadsereg nem tudná olyan könnyen felszívni a tömegével jelentkező újoncokat sem.

Így tesz a többi európai ország a sorkatonaság ügyében

A frissen NATO taggá váló Svédországban egyébként jelenleg 16 és 70 éves kor között minden állampolgárát – férfiakat és nőket egyaránt – regisztrálja. Ki kell tölteniük egy online kérdőívet, amelyben azt is meg kell adniuk, hajlandóak-e katonai szolgálatot is vállalni. Ezt követően igényeik és képességeik alapján beosztják őket mindenféle polgári és katonai feladatra. Ténylegesen aktív szolgálatba csak kevesen kerülnek: az egyes évjáratok öt-tíz százaléka. A sorozáson kötelező részt venni, maga a katonaság viszont önkéntes. Svédország tavaly év végén döntött a polgári szolgálat újbóli bevezetéséről is – többek között a katasztrófavédelemnél lehet ezt letölteni. De bármikor szigorodhat a svéd törvény.

Egyre több európai országban döntenek a sorkatonaság bevezetése mellett

Franciaországban mérlegelik, hogy kötelezővé teszik a jelenlegi „könnyített katonai szolgálatot”, Hollandiában és Romániában fontolóra vették. Petr Pavel cseh köztársasági elnök még idén februárban arról beszélt, hogy támogatja az adminisztratív katonai összeírás bevezetésének lehetőségét, hogy az állam áttekintést kaphasson arról, hogy kikre számíthat a haza védelmében, de azt is hozzátette, hogy ez nem jelenti azt, hogy a kötelező sorkatonai szolgálatot is visszaállítanák.

Dániában 18 éves kortól működik a kötelező katonai szolgálat intézménye, ám az eddig csak férfiakra vonatkozott. A nők toborzását 2026-tól tervezik bevezetni, emellett az alap katonai szolgálatot négyről tizenegy hónapra hosszabbítanák meg. Svédországhoz hasonlóan a regisztrált évfolyamoknak csak egy részét hívják be végül szolgálatra, mivel van elég önkéntes.

Az Oroszországgal határos Lettországban az elmúlt évig önkéntes alapon toboroztak utánpótlást a hadseregbe, 2024-től viszont már minden 18-27 év közötti férfit besoroznak. A sorkatonai kiképzés – amelyre a nők önként jelentkezhetnek – tizenegy hónapig tart. A tervek szerint 2028-tól évente 7500 férfit toboroznának a hadseregbe: a NATO adatai szerint nagyjából ennyi hivatásos katona dolgozik most az országban.