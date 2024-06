Az orosz elnök kijelentette, hogy a nyugati országok nagyon veszélyes játszmába kezdtek, amikor úgy döntöttek: fegyvereket küldenek Ukrajnának. Erre válaszlépésül Moszkva azt tervezi, hogy a nyugati országok ellenségei számára nagy hatótávú fegyvereket szállít, akik így pusztító csapást mérhetnek többek között Európára is. Putyin szerint konfliktus zónákba fegyvereket szállítani mindig rossz dolog és csak fokozza a feszültséget, ha a nyugati országok nem csak küldik, hanem ők is irányítják ezeket a fegyvereket.

Az orosz elnök figyelmeztetett, hogy Oroszország súlyos válaszlépést tervez, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a nyugati hatalmak közvetlenül is beavatkoznak a különleges katonai műveltbe.

Szerinte ebben az esetben Moszkva úgy értelmezné a helyzetet, hogy a kollektív Nyugat hadat üzent Oroszországnak, ez pedig komoly problémákat jelentene. Felmerülne például annak a kérdése, hogy Moszkva miért ne szállíthatna hasonló kaliberű fegyvereket konfliktus zónákba, ahol aztán ezekkel a fegyverekkel az ukrajnai helyzetbe beavatkozó államok létesítményeit támadnák meg. Putyin arról is beszélt, hogy a német tankok felbukkanását Ukrajnában etikai sokként élték meg, most pedig arról beszélnek Berlinben, hogy még több rakétát küldenek a frontra. Az orosz elnök véleménye szerint ez a német-orosz kapcsolatok végét jelenti, pedig korábban ez a kapcsolat nagyon jó volt.

Újabb lépés a világháború felé

Dimitrij Medvegyev csütörtökön már arról beszélt, hogy Putyin engedélyezte, hogy fegyvereket küldjenek olyan régiókba, amelyek háborúban állnak olyan államokkal, amelyek fegyvereket szállítanak” Ukrajnának , vagyis azoknak az erőknek, amelyek konfliktusban állnak Amerikával és a NATO-országokkal. Azt viszont konkrétan nem szögezte le, hogy Moszkva kiknek, mikor, illetve milyen fegyvereket tervez küldeni. Medvegyev szerint Moszkva örülni fog annak, ha fegyvereikkel csapást mérnek a közös ellenségekre.

Az üggyel kapcsolatban Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megszólalt, aki szerint Vlagyimir Putyin elnöki nyilatkozata kimondja, hogy a nyugati atrocitások nem maradhatnak megtorlás nélkül. Ő sem nevezte meg a régiókat vagy konkrét országokat, ahová Moszkva fegyvereket küldhet, megjegyezve, hogy „az elnök elmondta, amit mondani akart”. „Itt minden nagyon világos, és nem szorul részletezésre” - tette hozzá.

Mint ismert, az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden, felhatalmazást adott Kijevnek, hogy az amerikai fegyvereket orosz területek ellen is használják, ezzel pedig még egy lépéssel közelebb kerültünk a világháborúhoz, hiszen az első ilyen bizonyított támadás már meg is történt. Oroszország ismét csak az amerikai demokrata kormány által okozott eszkalációra reagál. Elértünk arra a pontra, hogy gyakorlatilag bármelyik pillanatban bejelentheti a NATO: katonákat küld Ukrajnába. Brüsszel és a NATO már egyértelműen a világháborúra készül, mindent megtesznek annak érdekében, hogy belelökjék Európát egy pusztító konfliktusba, emiatt többek között már a sorkatonaság visszahozását is tervezik, valamint közös európai hadsereg felállítása is az elképzelések között szerepel.