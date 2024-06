Villám csapott a gyerekek közé Amerikában, többeket kórházba vittek

Csütörtökön a Utah államban túrázó Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza ifjúsági csoport hét tagját szállították kórházba, miután villám csapott le a közelükben. A gyerekek Sevier megye keleti részén tartózkodtak helyi idő szerint 13:15 körül, amikor elkezdett szemerkélni az eső, majd hirtelen a semmiből lecsapott egy villám - írta közleményében Nathan Curtis, Sevier megye seriffje.

Körülbelül 50 fiatal érezte a villámcsapás okozta áramütést

- mondta Curtis, hozzátéve, hogy a fiatalok közül összesen heten szorultak kórházi ellátásra. Kettejüknek súlyos tünetei voltak, őket mentőhelikopterrel szállították az egyik Utah állambeli gyerekkórházba.

Öt másik gyereket mentőautókkal szállítottak a közeli kórházakba. Curtis szerint egyik gyerek sérülése sem volt életveszélyes, a többi túrázót visszavitték a családjaikhoz Salinába

- írja az ABC.

