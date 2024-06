Villám csapott le a gyereknapi ünnepségen, huszonketten kerültek kórházba Csehországban

Ahogy az Origo is beszámolt róla villám csapott le egy csehországi gyereknapi ünnepségen, többeket újra kellett éleszteni. Tizennyolc embert szállítottak kórházba, de azóta tovább emelkedett a kórházban kezeltek száma.

A csehországi Liberecben vasárnap 15:30 körül a vihar elől egy fa alá bújtak egy gyereknapi rendezvény résztvevői. A fába belecsapott egy villám és már összesen huszonkét embert ápolnak kórházban. A mentők vasárnap közölték, hogy tizennyolc ember szenvedett sérüléseket, akik közül néhányat a helyszínen újra kellett éleszteni.

Hét ember sérülése súlyos. Öten közepesen, hatan pedig könnyebben sérültek meg.

A sérültek többsége a libereci kórházban van, és hétfőn fogják őket hazaengedni. Mindannyian túl vannak az életveszélyen.

Az első sérültek körülbelül harminc-negyven percen belül érkeztek hozzánk. Szerencsére a legtöbb betegnek csak rövid ideig tartó tudatzavarai vagy kisebb végtagmozgási problémái voltak. Szív-ritmuszavar nem fordult elő

- mondta Martin Křivohlávek, a libereci traumatológia vezetője. Később még négy ember az egészségügyi szakemberek javaslatára ment be a kórházba. A libereci kórházba szállított kilenc gyerek közül csak kettőnek voltak neurológiai tünetei, ami kisebb végtag bizsergésben ki is merült. A motoli egyetemi kórházban egy 11 éves kislányt ápolnak. Állapota jelenleg stabil, de továbbra is megfigyelés alatt áll a gyerekklinika orvosainak a gondozásában - írta a CT24.

A villámcsapás halálos kimenetelű is lehet

Egy villámcsapás miatt hirtelen halál is bekövetkezhet. A rendezvény résztvevőinek szerencséje, hogy nem esett az eső, alacsonyabb volt a páratartalom, és a környéken alacsonyabban voltak a villanyvezetékek - mondta egy szakértő. Elmondta azt is, hogy a libereci kórházba csak ritkán kerülnek villámcsapás miatt betegek.

