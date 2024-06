Vlagyimir Putyin: A Nyugat téved, amikor azt feltételezi, hogy Oroszország soha nem vetne be nukleáris fegyvereket

Vlagyimir Putyin orosz államfő Szentpéterváron hosszú idő után először nyilatkozott a nemzetközi hírügynökségek vezető szerkesztőinek. Putyin a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy csapástávolságon belül fegyverrendszereket fog telepíteni az Egyesült Államok és a nyugati szövetségesei ellen, válaszul arra, hogy azok engedélyezték Ukrajnának a nyugati fegyverek használatát az orosz magterületek ellen. Az orosz elnök a hírügynökségnek ismertette az orosz nukleáris doktrínát is, és arról is szólt, hogy a Nyugat téved akkor, amikor azt hiszi, hogy az Oroszországi Föderáció nem veti be a nukleáris arzenálját.

Vágólapra másolva!

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán kijelentette, hogy hagyományos rakétákat telepíthet az Egyesült Államok és európai szövetségesei csapástávolságán belülre, ha azok megengedik Ukrajnának, hogy nagy hatótávolságú nyugati fegyverekkel mélyebben csapjon le Oroszországra – számol be minderről a Reuters hírügynökség. Vlagyimir Putyin hivatali esküt tesz a beiktatási ünnepségén a Kremlben 2024. május 7-én

Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alekszandr Kazakov Putyin, aki az ukrajnai háború kezdete óta először találkozott szemtől szembe nemzetközi hírügynökségek vezető szerkesztőivel, azt mondta, hogy a Nyugat téved, amikor azt feltételezi, hogy Oroszország soha nem vetne be nukleáris fegyvereket, és kijelentette, hogy a Kreml nukleáris doktrínáját nem szabad félvállról venni. Amikor Jens Stoltenberg NATO-vezér azon felhívásáról kérdezték, hogy engedjék meg Ukrajnának, hogy nyugati fegyverekkel csapást mérjen orosz területre, Putyin különbséget tett a különböző rakéták között, de figyelmeztetett, hogy ha Kijevnek engedélyezik, hogy egyre erősebb fegyverekkel csapjon le Oroszországra, az komoly eszkaláció, amely a Nyugatot egy Oroszországgal vívott háború felé tereli. Oroszország rendelkezik a legnagyobb nukleáris arzenállal

Fotó: Orosz védelmi minisztérium / AFP Oroszország válasza a nyugati rakéták lelövése lesz, és külön említette az amerikai ATACMS, valamint a brit és francia rakétarendszereket. Putyin azt is elmondta, hogy Moszkva fontolgatja hasonló csúcstechnológiájú, nagy hatótávolságú rakéták telepítését elég közel ahhoz, hogy csapást mérjen azokra az államokra, amelyek lehetővé tették Ukrajnának, hogy ilyen rakétákkal orosz területet támadjon. Ha úgy látjuk, hogy ezek az országok háborúba keverednek az Oroszországi Föderáció ellen, akkor fenntartjuk a jogot, hogy ugyanígy cselekedjünk. Általában ez egy nagyon komoly problémákhoz vezető út - mondta Putyin.

Elképesztő hatótávolságra képesek a különböző rakéták Fotó: AFP

Nukleáris fegyverek Amikor a nukleáris háború kockázatáról kérdezték, Putyin azt mondta, hogy Oroszország nukleáris doktrínája lehetővé teszi az ilyen fegyverek használatát. A Nyugat valamilyen oknál fogva azt hiszi, hogy Oroszország soha nem fogja használni (a nukleáris fegyvereket– a szerk.). Van egy nukleáris doktrínánk, nézzék meg, mit mond. Ha valakinek a cselekedetei fenyegetik a szuverenitásunkat és a területi integritásunkat, akkor lehetségesnek tartjuk, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközt bevetünk. Ezt nem szabad félvállról, felületesen venni. – fejtette ki az orosz államfő, amikor a Reuters kérdezte.

A NATO-támadás

Putyin az ukrajnai konfliktust a hanyatló és dekadens Nyugattal vívott egzisztenciális harc részének tekinti, amely szerinte a berlini fal 1989-es leomlása után megalázta Oroszországot azzal, hogy betolakodott Moszkva befolyási övezetébe, beleértve Ukrajnát is. Putyin szerint a Nyugat nem hajlandó beszélni a háború okairól - amely szerinte 2014-ben kezdődött, miután az ukrajnai Majdan-forradalomban megbuktatták az oroszbarát elnököt. Putyin azt egy Egyesült Államok által támogatott puccsnak minősítette. Putyin szerint nem beszélnek a háború valódi okairól

Fotó: AFP Vlagyimir Putyin és Joe Biden is azt mondta, hogy egy közvetlen konfliktus Oroszország, a világ legnagyobb atomhatalma és az Egyesült Államok vezette NATO között a harmadik világháború felé vezető lépés lenne. Nem szabad Oroszországot ellenségnek beállítani. Ezzel csak magatoknak ártotok, tudjátok? Azt hitték, hogy Oroszország meg akarja támadni a NATO-t. Teljesen megőrültek? Ki találta ezt ki? Ez egyszerűen teljes képtelenség, tudják? Teljes hülyeség.” – mondta Putyin a Reutersnek nyilatkozva.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!