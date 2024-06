Látványos videó, így pusztított el mindent a lávafolyam, ami az útjába került Izlandon

A tűzforró láva már harmadik alkalommal ömlött az utakra Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Ahogy az Origo is beszámolt róla, legutóbb május végén tört ki a vulkán Izlandon és óriási lávaoszlop robbant az égbe. A földről és a levegőből készült videókon látható, ahogy sűrű lávafolyam borítja be a Grindavík városba vezető utat.

Már harmadik alkalommal terítette be láva a Grindavíkba vezető utat Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Az Izlandi Meteorológiai Hivatal (IMO) közölte, hogy a 2023 végén kezdődött kitöréssorozat óta ez volt a harmadik alkalom, hogy láva ömlött az útra és már harmadik alkalommal evakuálták Grindavík lakosságát.

A május végi vulkánkitörés miatt Grindavíkot evakuálni kellett Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Az IMO szerint a láva továbbra is északnyugati irányban áramlik tovább. A hivatal arra is figyelmeztetett, hogy a vulkántól délkeletre még mindig gyűlik a láva, és a következő napokban több területre is betörhet. A területen védőfalakat építenek, hogy akadályozzák a lávafolyam útját - írja a Fox.

