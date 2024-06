Manfred Weber elképesztően frusztrált ember, megátalkodott ellensége Magyarországnak

Milyen európai politizálásra lehet számítani annak tükrében, hogy háborúpárti koalíció alakult, a Néppárt elárulta/becsapta a szavazóit, nem jobbra, hanem balra nyitott?

A most megkötött elvtelen, hazug háborúpárti koalíció kapcsán nagy kérdés lesz, hogy kibírja-e az egyáltalán a július 16-i EP plenáris ülésig. Ugyanis a liberális Renew már most elvesztette a képviselői harmadát, és az sem kizárt, hogy további pártok hagyják el. Eközben a jobboldalt erősíteni fogja Le Penék várható győzelme Franciaországban. Ugyan a koalíció másik két tagja tartja a pozícióit, 2019-ben a szocialisták harmada von der Leyen ellen szavazott, és most tudunk róla, hogy a néppártiak között is lesznek ellenzői. Akkor mindössze kilenc szavazatnyi többséggel választották meg. Ez nagyon nehézzé teszi az ő jelölését bizottsági elnökként, hacsak nem tudnak bevonni más pártokat. Melonit és az Európai Konzervatívokat vagy a Zöldeket próbálhatják még meg addig bevonni. Azt ők is világosan tudják, hogy ha von der Leyen elbukja a jelölést, úgy bizonyosan kénytelenek lesznek ők is változtatni az eddigi politikájukon. Az egészben nem szabad lebecsülni a Néppárt szerepét, amely jelenleg a mérleg nyelveként funkcionál, de a jobboldali fordulat helyett a baloldallal történő elvtelen lepaktálást, a béke helyett a háborút választotta.

Ukrán katonák Toretszk térségében.

Fotó: AFP/Roman Pilipey

Manfred Weber eddig is bizonyította, hogy háborúpárti, migrációpárti, Magyarország ellensége. Tőle mi várható a következő időszakban?

Manfred Weber egy elképesztően frusztrált személyiség, aki a mai napig nem felejtette el azt, hogy a magyar kormány milyen szerepet játszott az ő bizottsági elnöki ambíciói meghiúsulásában 2019-ben.

Azóta megátalkodott ellensége Magyarországnak, egyetlen alkalmat sem hagy ki arra, hogy az országot támadja.

Az ő dicstelen vezetése alatt vesztette el teljesen jobboldali értékrendjét a Néppárt, amely ma már egy globalista liberális tömörülés, ami ma már föderalista, feltétel nélkül támogatja a háborút, a gendert és a migrációt. Ebben az elképesztő önfeladásban óriási felelőssége van Manfred Webernek, akárcsak abban a kudarcos európai politikában, amit a támogatásával Ursula von der Leyen folytatott.