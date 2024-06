Stewart azonban láthatóan felülemelkedett a sajtóeseményeken és interjúkon. Annak ellenére, hogy állítólag évek óta Oroszországban dolgozik, nem jelenik meg sajtótájékoztatókon és általában nem szereti mutogatni magát – az interneten sehol sem találni a fényképét – írta meg az orosz lap.

A Magyar Nemzet ezt is ellenőrizte. Nem ritka név Stewart, de valóban a Google keresőjének első néhány oldalán nincs találat ilyen nevű újságíróra. Tegyük hozzá, hogy nem szokatlan, ha egy újságíró „írói álnevet” használ. Nem szokatlan, de nem is túl gyakori.

Néhány nyugati újságíró, köztük olyanok is, akik évtizedek óta dolgoznak Oroszországban, ők sem ismerik Stewartot, és őszintén elmondják, hogy „soha nem látták őt szemtől szembe".

És itt jön egy olyan csavar, amire senki sem számítana. Stewartnak van hivatalos akkreditációja az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériumától.



A Russia Today ajánl is olvasnivalót a rejtélyes propagandista álújságírótól, ahogy fogalmaznak „Putyin rejtélyes betegsége és testdublőrjei hamar Stewart egyik kedvenc témájává váltak.”

Mint mindig, a lebilincselő történetei nélkülöznek minden bizonyítékot. A legtöbb olvasó azonban nem fogja ellenőrizni a szerző forrásainak hitelességét – sokan még mindig bíznak a mainstream médiában, és feltételezik, hogy a szerkesztők nem csapnák be őket szemérmetlenül. Sokan azok közül, akik elolvasták ezt az abszurd összeesküvés-elméletet, egyszerűen azért hisznek neki, mert kedvenc kiadványukban jelent meg – foglalja össze a szerző.

Az ilyen cikkek elhitetik a nyugati olvasókkal, hogy Oroszországot egy beteg őrült irányítja. Ennek eredményeképpen Oroszország közmegítélése romlik – summázza Stewart tevékenységét Vadim Zagorenko újságíró a Russia Today oldalain.