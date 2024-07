3 éves ikerfiúk haltak meg drogtúladagolásban

A mentők július 11-én vonultak ki a kaliforniai Canoga Parkba, ahol két hároméves kisfiút találtak kritikus állapotban. A mentők mindent megtettek, azonban az egyik kisfiú, Josiah még aznap, Jestine pedig két nappal később halt meg. A vizsgálatok során kiderült, hogy a gyerekek a haláluk előtt fentanilos tűkkel érintkeztek, ezért a kicsik 22 éves anyját, Jestice Jamest, gyilkosság és kétrendbeli gyerekbántalmazás miatt letartóztatták.

A fiúk tragikus esete nem egyedülálló, a kerületi ügyész is nyilatkozott az ügyben:

Ez a tragédia annak a nyugtalanító tendenciának a része, amelyben a csecsemők és kisgyermekek egyre inkább az opioidválság áldozataivá válnak. A fentanil halálos képességeit nem lehet túlbecsülni, és kollektív felelősségünk, hogy megvédjük azokat, akik nem tudják megvédeni magukat. Irodám elkötelezett amellett, hogy felelősségre vonjon mindenkit, aki kiszolgáltatott gyermekeket ilyen veszélyes anyagoknak tesz ki.

Képünk illusztráció!

Fotó: Shutterstock/ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock/ANDRANIK HAKOBYAN

Korábban arról is írtunk, hogy a statisztikák szerint egyre gyakrabban halnak meg a fentanil nevű szer túladagolása miatt a 14 év alatti gyermekek az Egyesült Államokban. Egy éves kor alatt négyszeresére, 1-4 éves korban a háromszorosára, 5-14 éves korban pedig négyszeresére nőtt a halálozások száma.

A 14 év alatti gyermekek körében a fentanil okozta halálesetek száma gyorsabban nő, mint bármely más korcsoportban,

ez derült ki a Families Against Fentanyl (FAF), a halálos ópioid terjedésének megfékezését célzó nonprofit csoport elemzéséből. A V4NA szemléje szerint Jim Raug, a FAF alapítója a fentanil-mérgezés olyan eseteinek növekedését tapasztalta, amely akkor következik be, ha valaki véletlenül lenyeli a szert vagy csak érintkezik azzal.A fentanil okozta halálesetek összességében megduplázódtak az Egyesült Államokban 2019 és 2021 között, de az egyévesnél fiatalabb gyermekek halálozása is megnégyszereződött.

2022-ben több mint 379 millió halálos adag fentanilt foglalt le a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA), ami kétszerese az előző évinek. Ezek között 50,6 millió fentanillal kevert hamis vényköteles tablettát is lefoglaltak.