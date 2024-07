Leállt a BBC egyik televíziócsatornája

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, óriási káosz van világszerte a Microsoft-kiesés miatt. Az American Airlines leállította az összes járatát, de több légitársaság is beszüntette a munkát. Nemcsak az Egyesült Államokban, de a világ számos országában, több kontinensen van gond, leálltak többek között a bankok rendszerei is. Most kiderült, a BBC egyik csatornája reggel óta nem megy.

A CBBC, a BBC gyerekeknek szóló tévécsatornája reggel óta nem működik - számolt be róla a Daily Mail. Elnézést! Hiba történt - ez az üzenet áll a képernyőn. Frissítés: pénteken, 12 óra után nem sokkal helyreállt a CBBC adása, miután a csatorna órákig nem volt elérhető informatikai problémák miatt. A Sky News mellett ők voltak az egyetlen nagy műsorszolgáltatók, akiket érintettek a tartós problémák. A Sky News is újra elérhető, azonban úgy tűnik, hogy grafikai elemeket továbbra sem tudnak használni - írta a Daily Mail. Fotó: NurPhoto via AFP Korábban arról írtunk, hogy a lutoni repülőtér arra kéri az utazókat, vegyék fel a légitársaságukkal a kapcsolatot utazás előtt. A Windowst használó számítógépek hirtelen leálltak. Egyes információk szerint azokat a cégeket érinti a leállás, amelyek a Crowdstrike kiberbiztonsági cég ügyfelei. A repülőtereken is káoszt okoz az informatikai probléma, hirtelen kikapcsoltak a menetrend kijelzőtáblái is. A legnagyobb brit vasúttársaság közölte az utasokkal, hogy „széles körű informatikai problémák” miatt késésekre kell számítaniuk, míg a Ryanair „lehetséges fennakadásokra” figyelmeztetett. Az amerikai CrowdStrike kiberbiztonsági vállalat elismerte, hogy cégük a felelős a hibáért. Nemcsak a BBC, a Sky News brit hírcsatorna is adás helyett csak egy üzenetet sugárzott reggel, amelyben az állt, hogy elnézést kérnek a nézőktől a szolgáltatás „megszakítása” miatt. Időközben a csatorna újra megkezdte az adások közvetítését, a jelentős IT-leállás után. A Sky News online oldalán, a YouTube-on és a TV-csatornán elnézést kért az adás megszakításáért. A Ryanair weboldalán egy „harmadik fél által okozott informatikai problémára hivatkozott a leállás miatt, amely kívül esik a Ryanair ellenőrzési körén, és az összes, a hálózaton működő légitársaságot érinti”. A probléma világszerte érinti a vállalatokat, Ausztrália, Új-Zéland, India, Japán, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság egyaránt érintett. Az X-en található különböző jelentésekben a felhasználók azt állították, hogy vagy egy üres oldal vagy egy 429-es HTTP-kód hiba jelent meg, amikor megpróbáltak bejelentkezni.

