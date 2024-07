Túlélte egy macska, hogy kidobták a tizenkettedik emeletről

Több szemtanú is látta, hogy az 1 éves, Rue-nak elnevezett macskát ledobják egy épület 12. emeleti erkélyéről.

A becsapódás miatt az állatnak két lába és az állkapcsa is eltört.

Egy állatvédő szervezet, a Home For Life segített a macskán, aki azóta szépen gyógyul. A műtéteknek köszönhetően az állat mostanra képes egyedül enni és járni is gyakorol, pedig még be vannak gipszelve a lábai – írja a Hirado.hu.

Cat Thrown from Apartment Balcony Survives 12-Story Fall from Building, Minn. Rescue Says https://t.co/mxf6bbVuYv — People (@people) July 3, 2024

Az állatmenhely megpróbált feljelentést tenni az ügyben, azonban ezt elutasították a hatóságok.

Korábban megírtuk, hogy a mcsakák miért kaparják és a bútorokat, és ezt hogyna tudják megakadályozni a gazdák. Mint kiderült, a nemkívánatos kaparás fő oka a stressz. Például a gyermekek jelenléte, különösen a fiatalabbaké növelheti a stressz szintet a macskáknál, ami nagyobb mértékű kaparáshoz vezet. A magas szintű játék és nokturnális aktivitás folyamatos stimulációt ad. ami fokozza a stresszt.

Több éves kutatás után egy finn kutatócsapat megoldotta mi áll a „sós édesgyökér” macskák színezése mögött. A szokatlan bundájú macskák, a salmiak macskák, vagy sós édesgyökérként ismert macskák feketék, fehér foltokkal. Testük másutt „szmoking” mintázatú: szilárd fehér nyak, mellkas, has és mancsok. A szokatlan mintázatot az okozza, hogy minden egyes szőrszál színe változik a gyökértől a csúcsig: a macska bőrének közelében feketeként kezdődik, aztán fehérré halványul. A macskák általában két színben fordulnak elő: fekete és narancs. Ha azt gondolja valaki, hogy bármi mást lát, valószínűleg azért van, mert minden macska bundája bizonyos mértékben tartalmaz ebből a két színhalványulásból, kombinálva, vagy mindkettőt.

Különös temetője van egy kolumbiai kisvárosnak: a sírok között rengeteg macska él. A helyiek csak találgatják az okát, de sokan hisznek egy legendában. Amikor a polgármester fia 2001-ben meghalt, a temetése után egy nappal egy fekete macska jelent meg a sírján. A fiúnak a Macska volt a beceneve, de a család tagjaira már 1923 óta ráragasztották ezt a nevet. A hiedelem szerint a macskák az ő sírját őrzik.

A világ legnagyobb macskáját gyakran nézik pumának vagy kutyának.