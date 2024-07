Ennél tébolyultabb és veszélyesebb csomagfutárt még biztosan nem látott - videó

Lebukott az Amazon egyik futára, aki járművével Flowery Branch városában egy járdán száguldozott július 14-én.

Az esetet valaki rögzítette a telefonjával, a videót pedig feltöltötte a TikTokra - írja a New York Post.

Úgy fogalmaztak, a sofőr valószínűleg próbált megfelelni a cég szlogenjének, ami az autó oldalára van írva. "Right now " (éppen most - a szerk.) - áll a jármű oldalán. A videót rögzítő TikTokker szerint majdnem 60 km/h-s sebességgel ment az illető, akit azóta kirúgtak az állásából.

Meggondolatlanul és elfogadhatatlanul viselkedett.

"Kivizsgáltuk az esetet, a sofőr már nem szállít csomagokat az Amazon nevében” – nyilatkozta az Amazon szóvivője.

Nemrég arról írtunk, hogy teljesen megdöbbent egy vásárló, amikor kinyitotta az Amazon-tól rendelt csomagját, amiben elvileg csak egy airfryernek (forró levegős sütő) kellett volna lennie. A kolumbiai Sofia Serrano egy hatalmas gyíkkal találta szembe magát.

Rendeltünk egy légsütőt az Amazon-tól. Megérkezett, társa is van

- írta a nő az X-en. Megkereste az Amazont a hüllő miatt, de egyelőre még nem válaszoltak neki. Sofia szerint a gyík egészen az Egyesült Államokból jött, ahol a légsütőjét becsomagolták, habár kísértetiesen hasonlít a tegura, ami Kolumbia esőerdőiben található őshonos faj.

A bejegyzés rövid időn belül felrobbantotta az internetet, pillanatok alatt rengeteg lájkolták és osztották meg.

Nemrég megosztottunk egy felvételt arról, amint egy Amazon futár letesz egy csomagot egy ajtó előtt, azzal a lendülettel ugyanott ellop egy másikat. Azt a postás hagyta a ház előtt, egy mobiltelefon volt benne. Az eset Nottinghamben történt májusban, az illetőt az ajtónál felszerelt kamera buktatta le. A sértett anyja, Rosa Vasa megosztotta a videót az interneten, hogy figyelmeztessen másokat az esetleges lopásokra.

