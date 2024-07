Az amerikaiaknak elege van az illegális migránsokból: Trump megállította őket, Biden beengedte őket

Az amerikaiak többsége összességében a bevándorlás mértékének csökkentését szeretné - derül ki egy új közvélemény-kutatásból, erről számolt be a Fox News. A portál szerint ez a felmérés azért is fontos, mert a novemberi elnökválasztást megelőzően készült, amelyen a választók a bevándorlásról és a déli határon kialakult válságról is elmondhatják véleményüket.

Elegük van a bevándorlókból A Gallup friss felmérése azt mutatja, hogy a szavazók 55 százaléka szeretné, ha csökkenne a bevándorlás mértéke az Egyesült Államokba. Ez drámai növekedés a tavalyi 41%-hoz képest, és 2005 óta először fordul elő, hogy az amerikaiak többsége kevesebb bevándorlást akar. Ez egyben a legmagasabb arány a 2001-ben mért 58% óta. A Fox News ismerteti azt is, hogy a felmérés szerint a több bevándorlást akaró amerikaiak aránya 16%. Ez meredek változás a 2020-as és 2021-es adatokhoz képest, amikor 34% akart több bevándorlást, és csak mintegy 30% akart kevesebbet. Párthovatartozás szerint a republikánusok 88%-a, a függetlenek 50%-a és a demokraták 28%-a akar kevesebb bevándorlást. A Biden-kormány beengedte a migránsokat Fotó: Anadolu via AFP Évek óta tart a bevándorlási válság A portál szerint ezeket az adatokat aközben mérték, hogy a déli határon harmadik éve tart a bevándorlási válság, és a republikánusok folyamatosan hangot adnak aggodalmuknak, miszerint a Biden-kormány feltételes szabadlábra helyezéssel százezreket engedhet be az Egyesült Államokba. A felmérés szerint a válság megoldását illetően többféle válasz érdekelt. 67% a határőrség munkatársait, 53% a határfal bővítését, 47% az összes illegális bevándorló kitoloncolását, 70% pedig az állampolgárság megadását javasolja az illegális bevándorlóknak, ha idővel teljesítenek „bizonyos követelményeket”. A felmérést júniusban készítették, és a múlt héten tették közzé, közvetlenül a republikánus nemzeti konvenció előtt, ahol a határbiztonság volt az egyik legfontosabb téma. A rendezvényen mindenütt „Tömeges kitoloncolást most!” feliratú táblákat lehetett látni. Donald Trump

Fotó: MTI/EPA/Justin Lane Trump szerint az illegális bevándorlók átvették az uralmat Donald Trump volt amerikai elnök a kongresszuson hivatali eredményeire emlékeztetett, mondván, hogy az illegális bevándorlás megállítására irányuló stratégiája - beleértve a határfal építését és a fokozott belső bűnüldözést - bevált. Megállítottuk az inváziót. De az invázió, amit megállítottunk, semmi volt ahhoz képest, ami azután történt, hogy én elmentem. Nézzék meg, mi történt azután, hogy elmentem. Átvették az országunkat - mondta Trump. Hozzátette:

„véget vetettünk minden fogásnak és szabadon engedésnek. Megszüntettük a menedékjogi csalást. Megállítottuk az emberkereskedelmet, és történelmi megállapodásokat kovácsoltunk, hogy az illegális bevándorlókat idegen földön tartsuk. Azt akarjuk, hogy a Trump-kormányzat alatt is azon a földön maradjanak. Ha illegálisan jöttek be, azonnal elfogtuk őket és kitoloncoltuk őket. Azonnal visszamentek. A jelenlegi kormányzat megszüntette az összes olyan nagyszerű Trump-politikát, amelyet én hoztam létre a határ lezárása érdekében.” KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK

