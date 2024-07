Újabb atomhatalom növelheti a nukleáris arzenálját

Nukleáris rakétákkal szerelheti fel JF–17-es vadászgépeit Pakisztán egy amerikai szervezet szerint.

A Federation of American Scientists (FAS) úgy véli, hogy a régebbi, francia gyártmányú Mirage repülőgépeket váltják fel a JF–17-esek, amelyekkel Pakisztán növelné nukleáris csapásmérő erejét

– írja a Business Insider hírportál nyomán a Magyar Nemzet.

A pakisztáni légierő JF-17-es vadászgépei

Fotó: AFP

Ezek az új fejlemények különösen aggasztóak annak fényében, hogy egyébként is felgyorsult a fegyverkezési verseny a térségben, és megnövekedett a kockázata egy India és Pakisztán közötti konfliktusnak is. Ráadásul India is növeli a nukleáris arzenálját

– írta Eliana Johns, a FAS elemzője.