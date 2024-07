Lezuhant egy helikopter Hawaii szigetén, egy ember meghalt

Túrázók jelentették, hogy látták a helikoptert lezuhanni 500 méterre a Na Pali partoktól, majd hívták a rendőrséget - áll a rendőrség közleményében. A hatóságok szerint a Robinson R44-es helikopter egy helyi légitársaság gépe.

A helikopter egyik utasának holttestét a riasztás után egy órával megtalálták, de két eltűntet még keresnek.

Személyazonosságukat a rendőrség egyelőre nem közölte.

A Szövetségi Légügyi Hivatal a művelet idejére ideiglenes repülési korlátozást rendelt el a keresési területen - közölte a rendőrség. A parti őrség több helyi szervezettel együtt vesz részt a keresésben. A baleset okának felderítéséért vizsgálatot indítottak - írja a CBS News.

Legutóbb lapunk arról számolt be, hogy Guyanában is történt halálos helikopter baleset. Egy katonai helikopter zuhant le, öten meghaltak. Azt megelőzően a Mexikói-öbölben is lezuhant egy gép, ott négy halálos áldozata volt a balesetnek.