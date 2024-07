Ezek a baloldali hollywoodi sztárok hergeltek Trump ellen

A Breitbart szerint Kathy Griffin Trump elnök véres, lefejezett fejének mását tartotta a kezében, de Robert De Niro például kijelentette, hogy legszívesebben arcon vágná Trumpot. Madonna fel akarta robbantani a Fehér Házat, de más hollywoodi sztárok is veszélyesen durva forgatókönyvekbe bocsátkoztak, amelyeket a demokraták hallgatólagosan és néha kifejezetten támogattak.

Alig két hónappal ezelőtt Jeffrey Katzenberg, a Disney és a DreamWorks egykori főnöke egy nyugat-hollywoodi rendezvényen Hitlerhez hasonlította Trumpot. Katzenberg egyébként Joe Biden újraválasztási kampányának társelnökeként tevékenykedik. Robert De Niro szintén nácikhoz hasonlította Trumpot egy májusi MSNBC-s szereplésen, az interjúkészítő nem reagált rá.

Fotó: X

Snoop Dogg "fejbe lövi" Trumpot egy klipben

Talán a legvilágosabb felhívás a Trump elleni erőszakra Snoop Dogg 2017-es, "Lavender" című kislemezéhez készült klipjében hangzott el. A videóban a rapper egy álpisztolyt szegez Trump fejéhez, majd meghúzza a ravaszt.

Robert De Niro: "Szívesen pofon vágnám" Trumpot

A Dühöngő bika sztárja nem csinált titkot abból, hogy fizikailag is meg akarja támadni Trumpot.

Ő egy punk, egy kutya, egy disznó, egy szélhámos, egy szarházi, egy korcs, aki nem tudja, miről beszél, nem csinálja meg a házi feladatát, nem törődik vele, azt hiszi, hogy kijátssza a társadalmat, nem fizeti az adóját

- mondta De Niro még 2016-ban. "Szégyent hoz az országra" - tette hozzá. "Arról beszél, hogy be akarja vágni az emberek arcát... Én is be akarom vágni az arcát".

Madonna: "Sokat gondolkodtam azon, hogy felrobbantom a Fehér Házat"

A 2017-es Trump-ellenes washingtoni Women's March on Washington során az énekesnő kifejezte erőszakos fantáziáját.

Igen, dühös vagyok. Igen, fel vagyok háborodva. Igen, sokat gondolkodtam azon, hogy felrobbantom a Fehér Házat, de tudom, hogy ez nem változtat semmin

- mondta a tömegnek, fergeteges tapsvihar közepette. Barbra Streisand pedig megosztott egy képet, amelyen Nancy Pelosi házelnöknő látható, amint Trumpot hegyes tűsarkával felnyársalja.