Biden, a Clinton-házaspár és vezető demokraták kijelölték az új elnökjelöltet

Joe Biden a hírek szerint nap közben találkozott Kamala Harris-szel. Biden nyilatkozata után nem sokkal a Clinton-házaspár is Kamala Harris mellé állt.

Megtiszteltetés számunkra, hogy csatlakozhatunk az elnökhöz Harris alelnök támogatásában, és mindent megteszünk, hogy támogassuk őt

– írja nyilatkozatában a Clinton-házaspár.

Kamala Harrist támogatja Elizabeth Warren, befolyásos demokrata szenátor, aki 2020-ban az elnök-jelöltségért is indult, a virginiai szenátor, Tim Kaine, aki 2016-ban Hillary Clinton alelnök-jelöltje volt, az afroamerikai képviselők csoportja, a Black Caucus. Mellettük több demokrata képviselő és szenátor is Harris támogatására szólított fel. Érdekesség, hogy Nancy Pelosi, aki hosszú ideig volt a demokraták képviselőházi vezetője, így amikor többségben voltak, házelnök is, egyelőre nincs köztük, bár kiadott egy nyilatkozatot Biden döntését dícsérve.