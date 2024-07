Az egyik rabbal szexelt, csúnyán lebukott a gyönyörű börtönőrnő

Megmenekült a börtöntől kedden az a női börtönőr, aki egy börtön raktárában egy fegyveres rablóval szexelt, majd teherbe is esett tőle és megszülte a babáját. Az ötgyermekes Rachel Stanton (31) beismerte, hogy szándékos közhivatali kötelességszegést követett el, miután kapcsolatba lépett Edwin Poole-al, azzal a férfival, aki 10 és fél éves börtönbüntetését töltötte a Northamptonshire megyei wellingborough-i HMP Five Wellsben - számolt be a Daily Mail.

a Poole-nal való románca akkor derült ki, amikor a börtön személyzete három intim fényképet és egy túlfűtött szerelmes levelet talált a rab cellájában.

A biztonsági kamera felvételei azt is megörökítették, hogy a pár egy börtön raktárába ment egy órás „légy ott -ra” – értesült a Northampton Crown Court.

Stantont felfüggesztették, miután 2022 júliusában fény derült a kapcsolatukra, Poole-t pedig egy másik börtönbe szállították. Ezután a nő továbbra is látogatta a férfit, azóta azonban elváltak útjaik.

A nő elsírta magát a vádlottak padján, mivel kilenc hónap börtönbüntetésre amit 18 hónapra felfüggesztettek, valamint egy 20 napos rehabilitációs tevékenységben való részvételre kötelezték.

Edwin Poole. Fotó: West Midlands Police

David Herbert bíró, aki kedden elítélte Stantont, azt mondta:

Jobban kellett volna tudnia, hogy a vétke olyan súlyos, hogy szabadságvesztéssel járhat.

– Egyetlen vétségért kell elítélnem. .Egyértelmű, és vitathatatlan bizonyíték van arról, hogy mi volt köztük - mondta. A bíró szerint nem kell ahhoz továbbképzés, hogy a nő tisztában legyen azzal, hogy nem szabad ezt csinálnia.

Poole-t 2018-ban 10 és fél év börtönre ítélték, miután részt vett egy négy napig tartó rablás sorozatban , amely során három boltost súlyosan megsebesített.

A büntetés-végrehajtást megrázta, hogy az elmúlt években több tucat női őrt fogtak el, mert nem megfelelő kapcsolatot ápoltak a bűnözőkkel a börtönökben.

Egy bennfentes azt mondta a Daily Mail Online-nak, hogy a börtönben egyes női alkalmazottak annyira rosszul vannak felkészítve a munkára, hogy néhányan talpig sminkben, műszempillával érkeznek a műszakra.