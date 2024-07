Vilmos és Harry herceg nagybátyja, aki egykor a néhai királynőnek dolgozott, meghalt. Lord Robert Fellowes, a hercegek Jane nevű nagynénjének férje 82 éves volt - írja a Mirror.

Lord Robert Fellowes és a néhai Diana hercegnő testvére több mint 40 évig voltak házasok,

három gyermekük született: Laura, Alexander és Eleanor.

Laura Vilmos herceg kislányának, Sarolta hercegnőnek a keresztanyja. A férfi a néhai királynő magántitkáraként dolgozott az 1990-es évek legdrámaibb időszakaiban.

Ő adott tanácsot 1992-ben az uralkodónak, amikor Károly és Diána, illetve András herceg és Sarah Ferguson házassága véget ért,

és akkor is, amikor tűz ütött ki a windsori kastélyban. Ő volt II. Erzsébet tanácsadója akkor is, amikor sógornője, Diana 36 évesen autóbalesetben meghalt Párizsban 1997-ben. A The Times szerint segített megírni a királynőnek a nekrológját, amit II. Erzsébet a temetés előestéjén olvasott fel a nemzetnek, a beszédet a Buckingham-palotából közvetítették.

A pozíciójából fakadóan Lord Robert Fellowesnak sokszor volt feszült a kapcsolata Dianával, de amikor meghalt, így nyilatkozott:

Imádtam őt. Nagyon jó ember volt.

"Nehezen találta meg az életben a boldogságot. Szomorú vagyok azok miatt, akik ilyen helyzetben vannak."

II. Erzsébet 2022-ben bekövetkezett haláláig lovászmesterként dolgozott.

Halála okát nem közölték.

Nemrég arról írtunk, hogy Meghan Markle a Harry herceggel kötött esküvője után kifogásolta a királynő által adott nászajándékot. Arról is beszámoltunk, hogy III. Károly király egyre nehezebben viseli, hogy nem látja az unokáit. Harry herceg egy interjúban elmesélte, hogy kizártnak tartja, hogy a jelenlegi körülmények függvényében gyerekeivel és feleségével látogasson el az Egyesült Királyságba. Állítólag többen is megfenyegették, hogy megkéselik, vagy savval öntik le őket, ennek a veszélynek pedig nem szeretné kitenni a családját:

"Az Egyesült Királyság számunkra még mindig veszélyes, és elég egyetlen ember, aki olvassa ezeket a dolgokat, hogy ezek alapján cselekedjen.

És legyen szó késelésről vagy savról, vagy bármi másról, de ezek nagyon aggasztanak engem.

"Ez az egyik oka annak, hogy nem hozom vissza a feleségemet és a gyerekeket ebbe az országba" - mesélte a ITV Tabloids on Trial című dokumentumfilmben.