A Charlie Hebdo karikatúrával reagált a Trump elleni merényletre

A Charlie Hebdo francia lap neve akkor vált ismertté szinte az egész világon, amikor 2015. január 7-én egy iszlamista testvérpár, Serif és Said Kouachi lemészárolta a hetilap szerkesztőségét, amiért egy karikatúrát közöltek Mohamed prófétáról.

A lap a brutális támadás után is folytatta működését, és riportjaik illetve egyéb anyagaik mellett azóta is rendszeresen közölnek nem ritkán szatirikus hangvételű karikatúrákat. Így történt ez most is, amikor helyi idő szerint szombat délután az Egyesült Államokban egy fiatal férfi fegyveres támadást kísérelt meg Pennsylvania államban egy választási gyűlésen Donald Trump elnökjelölt ellen.

Trumpot egy lövés a jobb fülén sebesítette meg, de az elnökjelölt a saját lábán, a biztonsági személyzet tagjai által szorosan köré vont védőgyűrűben hagyta el a rendezvény helyszínét. Azóta már kiengedték a kórházból, ahol sérülését ellátták.

A támadót lelőtték, de a merényletnek volt halálos áldozata is.

A Donald Trump elleni támadást a világ vezető politikusai elítélték, kijelentve, hogy nem elfogadható a politikai erőszak a demokráciákban.

A Charlie Hebdo francia lap karikatúrával reagált a támadásra. A Mandiner vette észre, hogy a laptól megszokott maró gúny céltáblája a merénylet apropóján Joe Biden jelenlegi amerikai elnök, aki a jelenlegi állás szerint a közelgő amerikai elnökválasztáson Donald Trump ellenfele lesz.

A karikatúrán olvasható felirat magyar fordításban a "Nincs mersz, nincs dicsőség", illetve másik érvényes változatban a "Nincs bátorság, nincs dicsőség" szóösszetételnek feleltethető meg.

« No guts, no glory » : Riss réagit à la tentative d'assassinat qui a visé Donald Trump hier. Tous ses dessins, articles et éditos : https://t.co/GY9J0woWBm pic.twitter.com/x9gt4TRcFO — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) July 14, 2024

A merénylő nem csak Donald Trumpra nyitott tüzet. A rendezvény egyik résztvevőjét a támadó által kezelt fegyverből érte fejlövés, egy nőt az alkarján és a kezén talált el. A merénylő az FBI, azaz a Szövetségi Nyomozóiroda szerint egy 20 éves férfi, Matthew Crooks volt. A nyomozók mindenkit arra szólítottak fel, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a támadóról vagy a merénylettel összefüggésben, ossza meg velük.

A Donald Trump elleni merényletről itt olvashat bővebben.

https://www.origo.hu/nagyvilag/2024/07/ralottek-trumpra-egy-kampanyrendezvenyen-video