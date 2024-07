Donald Trump: Biden nem volt alkalmas arra, hogy induljon az elnökválasztáson, és nem alkalmas az elnökségre - soha nem volt az!

Miután Joe Biden elnök hivatalosan visszalépett az elnökválasztástól, Donald Trump volt elnök, republikánus elnökjelölt ezt írta:

A csaló Joe Biden nem volt alkalmas arra, hogy induljon az elnökválasztáson, és természetesen nem alkalmas a szolgálatra - és soha nem volt az!

Hozzátette: "Csak hazugságokkal, álhírekkel szerezte meg az elnöki pozíciót."

Trump ezt írta: "Mindenki körülötte, beleértve az orvosát és a médiát is, tudta, hogy nem képes elnök lenni, és nem is volt… És most nézzék meg, mit tett hazánkkal, amikor emberek milliói jönnek át a határunkon. teljesen ellenőrizetlenül, sok közülük börtönből vagy elmegyógyintézetből, és terroristák is vannak köztük.

Trump hozzátette:

"Sokat fogunk még szenvedni az elnöksége miatt, de nagyon gyorsan kijavítjuk az általa okozott károkat. TEGYÜK ÚJRA NAGGYÁ AMERIKÁT!"